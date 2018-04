La Plataforma del Soterramiento acusa al Adif de "no cumplir" con el Presupuesto

La Plataforma por el Soterramiento de las vías de Feve en Langreo aseguró ayer que la partida reservada para la obra en los Presupuestos Generales no se ajusta a lo comprometido por el presidente del Adif (empresa dependiente del Ministerio de Fomento), Juan Bravo, durante una visita al concejo. Al "no cumplir" con su palabra el representante de la compañía, ahora "estaremos vigilantes con el devenir de la obra, ya que si vemos un nuevo parón o desidia no se nos caerán los anillos en salir a la calle nuevamente". También están descontentos con la falta de plazos y anuncios de dotación para las obras en el suelo excedente del soterramiento, esta vez por parte del Principado.