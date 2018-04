Los vecinos critican la negativa a instalar bandas sonoras en Santa Cruz

Los vecinos de la localidad mierense de Santa Cruz están indignados con la respuesta del Gobierno del Principado de Asturias ante su petición para evitar las "carreras ilegales" que llevan años denunciando en la carreteras AS-112a, por la travesía que cruza la localidad. El presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, Arsenio Díaz Marentes, explicó que la administración regional les ha negado tanto la colocación de bandas sonoras o cojines berlineses en la vía, así como el pintado de pasos de cebra en dos puntos concretos del recorrido.

"No nos parece normal que en una carretera autonómica en la que llevamos mucho tiempo denunciando un problema no le quieran poner solución", indicó Díaz Marentes. El responsable vecinal explicó que "son muchos los coches que pasan a alta velocidad por la zona, amén de las carreras ilegales que en determinadas ocasiones hemos visto como se producen en la travesía". En este sentido, solicitaron a la administración la colocación de bandas sonoras, cuestión a la que les han respondido que "no procede".

Como tampoco procede, para el Principado, el pintado de pasos de peatones en dos puntos donde hay baterías de contenedores de reciclaje en la acera opuesta de las viviendas. "Son pasos peligrosos y sí que son necesarios esos pasos de cebra", subrayó un indignado Díaz Marentes.