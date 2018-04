Podemos lleva al Congreso la apertura del "Stephen Hawking" y pide plazos a Rajoy

El diputado de Unidos Podemos Segundo González ha registrado en el Congreso tres preguntas en relación con el centro para personas con discapacidades neurológicas "Stephen Hawking" de Langreo. Se quiere saber en qué fecha está prevista su apertura y si el Ejecutivo de Mariano Rajoy "va a condicionar la misma a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)". En la batería de preguntas, el parlamentario de Podemos también quiere conocer "en qué fecha tiene pensado el Gobierno emitir la orden ministerial que regule el funcionamiento de dicho centro".

Segundo González subrayó que el "Stephen Hawking", ubicado en el distrito de Barros, es un centro de "referencia estatal" en el tratamiento de dolencias neurológicas dependiente del Imserso. Además, apuntó que "la finalización de las obras estaba prevista para 2012, pero tras el cambio de Gobierno efectuado con la investidura de Mariano Rajoy en diciembre de 2011 se paralizaron, cuando se encontraban ya en su fase final". "Desde entonces, el centro sigue sin abrirse, con el coste de oportunidad de tener una inversión que ya supera los 16 millones de euros, 150 empleos y 60 plazas paralizadas", señaló Segundo González.

En una reciente visita a Asturies, la directora del Imserso, Carmen Balfagón, señaló que quedaba pendiente el procedimiento abierto para adjudicar el suministro del mobiliario, y anunció la aprobación inminente de una orden ministerial para la creación del centro. Sin embargo, todavía no se ha llevado a cabo ninguno de los dos procesos. Segundo González subrayó que "ahora mismo el centro se encuentra en un limbo administrativo, a la espera de que la ministra de Sanidad y Servicios Sociales firme la orden ministerial para abrirlo".

El diputado de Unidos Podemos señaló que el propio Imserso informó a la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO de que "el centro cuenta con lo necesario para su puesta en funcionamiento". Sin embargo, Segundo González apuntó que "en esa misma comunicación el Gobierno justificaba la demora en la apertura por el retraso en la aprobación del proyecto de PGE de 2018, que prevé dentro de las partidas del Imserso una asignación para la contratación de personal en sus nuevos centros asociados, incluido el de Langreo".

La propia Carmen Balfagón reconocía en su última visita al centro de Barros que sería el Imserso el encargado de gestionar la plantilla del "Stephen Hawking", cuya contratación saldría de los Presupuestos Generales del Estado, en los que se consignarían 1,2 millones de euros para ello. En este sentido, señalaba que los 89 trabajadores dependientes del Imserso se encargarían de la atención directa de los pacientes. Además, a ellos se unirán empleados encargados de otras tareas como limpieza o seguridad, que pertenecerán a empresas subcontratadas.

El enorme retraso que acumula la puesta en marcha del centro de grandes discapacitados de Barros, que ya supera el lustro, ya venido siendo objeto de movilizaciones y críticas constantes. La último, a comienzos de este mes de abril. Tras la Semana Santa, una decena de miembros de CC OO, IU y Somos, entre los que se encontraba el alcalde, Jesús Sánchez, iniciaron un encierro simbólico en el Ayuntamiento para exigir el arranque del centro.

Tras dos días de encierro sonaba el teléfono. Era la directora del Imserso, Carmen Balfagón. "Me ha comunicado que el centro estará abierto en el segundo semestre de este año, pero no ha sido capaz de decirme cuándo se aprobará la orden ministerial que permitirá ponerlo en marcha. No estamos satisfechos; los compromisos eran otros", aseguraba el regidor tras colgar con la responsable de la entidad pública.

A día de hoy son ya seis los años de retraso que acumula un centro que debería ser una referencia nacional en el tratamiento de grandes discapacidades y que serviría, además, para traer 150 empleos más a Langreo.