Los ecologistas piden al Ayuntamiento que paralice la tala de castaños en Caso

La Coordinadora Ecoloxista d´Asturies ha reclamado al Ayuntamiento de Caso que paralice "la tala de miles de castaños que se está realizando en el monte Allende, que se suma a otros talas realizadas en el concejo sobre decenas de miles de árboles en los últimos años". "Desde hace unos años", indicaron desde el colectivo, "se están talando miles de castaños a matarrasa en el concejo en varios montes públicos dejando un espectáculo desolador con el consiguiente impacto para el paisaje y la flora y fauna de estos bosques, con la disculpa de sanear de la plaga que padecen por hongos".

Los ecologistas resaltaron que Caso forma parte del parque natural de Redes, que es Reserva de la Biosfera y que pertenece a la red ecológica Europea Natura, con zonas especiales de protección y conservación ZEC. "Sorprende que se esté acabando con el bosque autóctono de esta manera", indicarom, para añadir que "este tipo de actuaciones silvícolas, que eliminan todos los árboles de edad madura, perjudican gravemente a la biodiversidad y nunca la favorecen. Estos miles de talas han producido unos cuantiosos ingresos al Ayuntamiento por la venta de la madera siempre a la misma empresa, que ya resulta extraño que sea la misma la beneficiada".

Los representantes del colectivo expusieron que, hasta ahora, "no hemos visto que se dedique este dinero a pagar los trabajos forestales que se tengan que ejecutar para la repoblación y clasificación de los brotes de castaños de los árboles talados. Porque en los bosques talados desde hace años comprobamos que no se ha realizado ninguna entresaca entre los nuevos brotes, donde están completamente mezclados enfermos con sanos, con lo que no parece que se vaya acabar con los hongos que afectan a algunos castaños".

También mostraron su sorpresa ante el hecho de que "la madera no aprovechable se deja abandonada en el monte lo que no deja de sorprender si lo que se quiere es evitar la continuidad de la presencia del hongo en los árboles que rebroten. Son pruebas de que no se está realizando una buena práctica de Selvicultura, según la ley de Montes, el plan rector de uso y gestión PRUG del parque natural y las indicaciones del Serida para tratar con el hongo". Los ecologistas solicitan, tanto al Ayuntamiento como al Principado, "que consiente las talas masivas", que se proceda a hacer "una revisión del plan técnico de gestión del castaño, a tener en cuenta el estudio biológico del Serida y se acabe con las talas de los pocos castaños que quedan".