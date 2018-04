Lastra se reunirá en Caso con afectados por el argayo que aísla el municipio

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, acudirá hoy a Caso para analizar la situación del argayo que corta el corredor del Nalón en Anzó (Sobrescobio). Lo hará, después de visitar la zona en la que se produjo el desprendimiento, en una reunión en el Ayuntamiento a la que asistirán los alcaldes de Caso y Sobrescobio, Miguel Fernández y Marcelino Martínez respectivamente, los partidos políticos con representación municipal y el tejido asociativo e industrial del municipio.

Horas antes Lastra aludirá al argayo en la Junta General del Principado en respuesta a una pregunta de Foro sobre la razón por la que el Principado tardó doce días en anunciar un acceso provisional para garantizar la comunicación de los afectados. La visita a la zona en la que se produjo el desprendimiento se produce tres semanas después de que Caso quedase prácticamente aislado y cuando las obras están paradas a la espera de un informe técnico sobre el estado del talud y los trabajos que se tienen que ejecutar. Un equipo de ingeniería revisó ayer la ladera, donde se han desarrollado labores de saneamiento desde la zona alta y que tiene una gran grieta, para estudiar y decantarse por la mejor alternativa posible.

Los operarios no trabajaron en el talud pero si lo hicieron el pasado martes en el acondicionamiento del acceso alternativo abierto el lunes para vehículos todoterreno dado que la lluvia había embarrado algunos tramos. Lastra se reunió días atrás con los dos regidores en la Consejería. El alcalde de Caso pedirá al Principado que los empresarios de la construcción puedan utilizar el paso provisional para trasladar los materiales. "Tienen trabajo pero algunos han tenido que parar las obras por este problema y necesitan que puedan pasar carrocetas", señaló Miguel Fernández. El regidor también reclamará "un tratamiento especial" para la carretera de la Collá d´Arniciu ya que "si no no durará". El arreglo de uno de los tramos, entre Campo de Caso y Bezanes, estaba previsto para el segundo semestre.

La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, criticó en su visita a Mieres la falta de agilidad del Principado para dar respuesta al argayo. "Hubo una falta de respuesta pronta en un problema como es la incomunicación de los vecinos, la administración regional debería haber actuado con más rapidez, ofreciendo una respuesta más ágil", señaló. Fernández destacó que el Principado "cuenta con figuras para resolver una emergencia de este calado con prontitud, pero los tiempos de los socialistas son pausados, lentos, ya resuelven mal los problemas de los vecinos porque llegan tarde". Manifestó además su deseo de que "se actúe con eficacia y prontitud, porque los vecinos no se merecen quedar relegados al siglo XIX".

Mientras, IU ha solicitado una reunión con el delegado del Gobierno, Mariano Marín, para reclamar "posibles ayudas estatales que palíen la situación de aislamiento que padecen los habitantes de Caso" tras un argayo que ocasiona "grandes dificultades y pérdidas sensibles en su tejido económico". El diputado Ovidio Zapico reclama medidas y resalta que los trabajos tardarán "varias semanas" y que los pasos alternativos habilitados son "claramente insuficientes". Los vecinos se manifestarán el lunes ante la Consejería para reclamar que puedan pasar todos los vehículos por el paso provisional.