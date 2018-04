La solución a los problemas de gestión de contratos de luz y gas con tu inquilino

El número de personas que vive en régimen de alquiler está creciendo considerablemente en nuestro país y debido a la flexibilidad que aporta, se ha convertido en una opción interesante para muchos. Según los últimos datos del Ministerio de Fomento, más del 20% de los españoles vive en régimen de arrendamiento, lo que supone un incremento de más de 5 puntos respecto a 2012, donde el porcentaje era del 17%.

Una gran parte de la población encuentra en esta tendencia muchas ventajas, tanto los propietarios de viviendas vacías como los inquilinos que buscan tener flexibilidad demográfica y económica. Sin embargo, las viviendas en régimen de alquiler suponen para las dos partes ciertos riesgos y responsabilidades a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión.

Una de las principales causas de conflicto entre el inquilino y el arrendador se produce cuando el primero no paga las facturas de luz y gas, lo que se suele traducir en el corte de suministro, teniendo que asumir el arrendador el coste de la deuda generada por el inquilino o por un nuevo contrato. A su vez los inquilinos también pueden resultar damnificados por parte del propietario, al no tener acceso a sus facturas y no poder gestionarlas personalmente.

Para ello, la compañía de luz Viesgo ha lanzado la Solución Inquilinos, un nuevo servicio que permite al propietario de un contrato habilitar un acceso restringido a terceros para que puedan visualizar sus datos de consumo eléctrico actualizados, traducidos en euros y además gestionar sus facturas si el propietario lo permite. Este servicio está integrado en la app de Tu Oficina Online de Viesgo, simplificando las complicaciones que surgen en estos casos y favoreciendo la relación entre el propietario y el inquilino.

Viesgo, pionero en ofrecer a los inquilinos la posibilidad de acceder a sus datos de consumo eléctrico vía app aunque no sean los titulares del contrato, ha comprobado que un gran número de propietarios quiere seguir siendo titular de los contratos de luz y gas de los inmuebles que tienen en alquiler. Sin embargo, estos propietarios hasta ahora tenían que remitir las facturas a sus inquilinos para que realizaran el pago. Con la Solución Inquilinos ambos podrán acceder y gestionar las facturas desde Tu Oficina Online.

El servicio también puede ser utilizado por titulares que quieren ceder la gestión del contrato de luz a un familiar o a un administrador, así como por personas que compartan la propiedad de un inmueble y todos ellos quieren tener acceso a Tu Oficina Online. También resulta de gran utilidad para que todos los inquilinos de un inmueble compartido dispongan de la misma información sobre su consumo eléctrico, con independencia de quién disponga de la titularidad del contrato.

El individuo o la comunidad propietaria del contrato pueden autorizar el acceso del inquilino a Tu Oficina Online de Viesgo como "invitado", de modo que pueda consultar los datos de consumo y descargar las facturas, o como "pagador autorizado" que, además, podrá gestionar los pagos de los recibos. En ambos casos, el titular mantendrá el control de la operativa del contrato.

El proceso de delegación es completamente gratuito, rápido, sencillo y reversible en cualquier momento. Basta con que el titular del contrato introduzca el correo electrónico de la persona a la que desea autorizar en la sección "contratos" de la plataforma Tu Oficina Online para que ésta reciba un email de invitación con el que registrarse y empezar a disfrutar de las ventajas de este nuevo servicio.

La herramienta Tu Oficina Online, en constante evolución, es un claro ejemplo de la firme apuesta de Viesgo por acercarse a sus clientes y situarlos en el centro de todas sus actividades. Por ello, la eléctrica ofrece servicios a medida e información transparente para que sus clientes tengan, en todo momento, conocimiento real de su factura y control sobre su consumo eléctrico, y puedan ver el coste de la siguiente factura, así como sus gráficas de consumo en los distintos días y horas.