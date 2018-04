El PP critica al Rector por convertir el grado de Deporte en un "mercadeo"

Tanto el gobierno de Mieres (IU) como el PP rechazan tajantemente que el nuevo grado de Deporte termine siendo compartido por los campus de Mieres y el de Gijón, como parece defender ahora la Universidad de Oviedo. El alcalde, Aníbal Vázquez, insistió ayer en que esta opción no se contempla en el Ayuntamiento, pero fue el PP quien con más contundencia se expresó: "El Rector debe dejar de mercadear con una titulación que tiene necesariamente que implantarse en Mieres. Parece como si debiera algo en Gijón, ya que no tiene ningún sentido que se incumpla la hoja de ruta fijada inicialmente simplemente por las presiones ejercidas desde el consistorio gijonés", señaló José Manuel Rodríguez. El presidente de PP de Mieres no entiende igualmente que Santiago García Granda tenga previsto reunirse con el PSOE para analizar plan académico del grado: "No sabemos qué tiene que ver en todo esto el PSOE, ya que el Principado lo único que ha hecho por el campus de Mieres desde 2002 ha sido cerrar el centro de Soft Computing ".

A nivel político la implantación en Mieres del grado de Deporte tienen hasta ahora dos valedores al margen de cualquier ambigüedad. El gobierno local de IU se mantiene firme en su reivindicación y el PP asturiano se ha posicionado abiertamente a favor de Barredo como sede única de los estudios. José Manuel Rodríguez fue tajante ayer: "Si la solución del Rector es partir los estudios, entonces a partir de ahora lo que tendríamos que hacer es solicitar desde Mieres que la mitad de todos los grados que lleguen a Gijón se impartan en Barredo. Todo esto nos parece un sinsentido".

El PP no sólo tuvo reproches ayer para el rector García Granda. También el PSOE fue objeto de críticas: "¿Dónde esta el presidente del Principado, que es de Mieres, a la hora de defender el nuevamente maltratado campus local? ¿Y dónde está el nuevo secretario general de la FSA, también de las cuencas, a la hora de defender un campus pagado con los fondos mineros que tanto demanda? A Barbón abría que recordarle que de nada sirve desarrollar proyectos alternativos a la minería si luego no se apuesta por ellos y nos escondemos para no dar la cara".

Todo indica que IU, como ha hecho el PP, fijará hoy en el ámbito regional una posición de apoyo a Mieres en la pugna por la implantación del grado de Deportes. El alcalde, Aníbal Vázquez, se reunirá en el Ayuntamiento con el coordinador de IU en Asturias, Ramón Argüelles, y con el diputado Gaspar Llamazares. La coalición, según pudo ayer confirmar este diario, tiene previsto decantarse abiertamente en el respaldo a las reivindicaciones del consistorio mierense.

Mientras en Mieres los recelos van en aumento, en Gijón, hasta del Rey Salomón y de la presidenta regional del PP se acordó ayer el edil de Deportes, Jesús Martínez Salvador. El Ayuntamiento ha presentado a la Universidad todo un proyecto de implantación, que incluye una aportación extra de un millón de euros en cuatro años y el acceso a la amplia red de equipamientos deportivos públicos de la ciudad.

Del sabio rey de Israel se acordó el edil forista con ironía al analizar la propuesta adelantada por el rector Santiago García Granda de que la nueva titulación sea impartida de manera compartida por los campus de Gijón y Mieres. "Les recuerdo a los partidarios de trocear la sede del grado que la solución que hizo famosa el rey Salomón hace tres mil años fue para descubrir a la madre de la criatura, no para dividirla y matarla", sentenció Martínez Salvador. El edil forista pasó de la ironía a la contundencia a la hora de reprochar la apuesta pública de la popular Mercedes Fernández por el campus de Mieres. Martínez Salvador se olvidó de la alianza en el ámbito nacional de Foro y PP para cargar contra una presidenta regional popular que, considera el forista, "demuestra una patología política antigijonesa muy preocupante".

Para Martínez Salvador las últimas declaraciones de Mercedes Fernández realizadas en Mieres en favor de la potencialidad del campus de Barredo para esta nueva titulación es " una intromisión en las legítimas aspiraciones municipales de Gijón y también una suplantación de funciones de la Universidad de Oviedo, a quien compete decidir con criterios objetivos de interés general, no partidistas ni localistas", señaló el edil.