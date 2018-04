Varela: "Presiono todo lo que puedo al Imserso para que abra el centro de discapacitados"

"Presiono todo lo que puedo y prácticamente todos los días" al Gobierno central para que ponga en funcionamiento el centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas "Stephen Hawking" de Langreo, aseguró ayer la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, en la Junta General. Confía, destacó, en que la orden ministerial de creación del equipamiento esté lista "lo más rápido posible" y que las instalaciones ubicadas en Barros abran este año.

"Me parece correcta toda la presión que se pueda plantear ya que se trata de una exigencia social", aseguró, en respuesta a la pregunta de IU sobre las medidas que tomará el Principado para impulsar la apertura del centro. "No hay semana que no tenga interlocución con el Imserso o la propia ministra (Dolors Montserrat), como en el día de ayer", subrayó la consejera, que añadió que confía "en las palabras dadas".

Varela pidió al PP "que ayude un poco, no estorbe" y que "presione al ministro de Hacienda, que es de quien dependen los presupuestos". Aseguró además que el Gobierno central "ha trabajado intensamente" y que acordó con el ministerio el protocolo de colaboración.

La diputada Marta Pulgar (IU) fue la encargada de realizar la pregunta a la Consejera. "Estamos ante un claro ejemplo de falta de compromiso del Gobierno del Estado con las Cuencas mineras", indicó Pulgar, que añadió: "Es necesario que después de 10 años se remate el centro y que sea una realidad inmediata porque es una necesidad". La diputada de IU tildó de "culebrón" los retrasos en la puesta en marcha del centro y advirtió de que "ya no caben más tomaduras de pelo" a los grupos parlamentarios y a los ciudadanos.

La presidenta del PP de Asturias también aludió ayer, en la visita que realizó a Langreo, al "centro neurológico, que yo creo que ya no lo debemos llamar Stephen Hawking porque plantea algunos problemas de naturaleza legal", explicó. Mercedes Fernández esgrimió que la instalación ha sufrido "un cúmulo de retrasos motivados muchas veces por adjudicaciones, por suspensiones de pagos de empresas o por recursos de licitantes, que fue lo que sucedió con el equipamiento...". Y añadió: "Este proyecto ha tenido situaciones de mala suerte encadenadas por temas procedimentales o administrativos. Hubo un montón de acontecimientos que han pospuesto la entrada en funcionamiento del centro neurológico, pero yo creo que felizmente el compromiso del Ministerio de Servicios Sociales es absoluto".

"Esperamos" -prosiguió Fernández- "entrar en la recta final y que 2018 sea el año del centro neurológico y que, por tanto, empiece a funcionar, se creen esos puestos de trabajo y se dé atención a las personas que van a tener un centro de referencia en Langreo".