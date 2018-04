El movimiento vecinal pide autorizar el plan de Asla para abrir otra factoría en Mieres

El movimiento asociativo de Mieres está preocupado por el futuro del proyecto empresarial presentado por Asturiana de Laminados para el polígono de Reicastro. La plataforma que engloba al grueso de colectivos vecinales del municipio pidió ayer tanto al Ayuntamiento como a la empresa Hunosa, propietaria de los terrenos, que tramiten "con la mayor urgencia" los permisos que demanda la compañía para poder adquirir el suelo.

Pese a las dudas que están por despejar sobre el proyecto, la Agrupación Vecinal de Mieres considera la iniciativa como prioritaria para el municipio: "Necesitamos crear empleo y que nuestros jóvenes no se sigan viendo obligados a inmigrar en busca de trabajo", señaló Manuel Prado, portavoz del colectivo. Los vecinos la propuesta de Asla como ilusionante: "Estamos hablando de una empresa que en Lena ha demostrado que desarrolla un proyecto sólido y que puede generar muchos puestos de trabajo en Mieres", remarcó Prado. El movimiento asociativo local reclama al Ayuntamiento y a Hunosa que no demoren la respuesta a los requerimientos de la empresa. Esta petición, no obstante, parece estar sujeta aún a decisiones que deben tomarse desde posturas garantistas.

Asla deberá acreditar la solvencia del proyecto. Hunosa ha dicho que será especialmente "cautelosa" a la hora de acotar la apertura de un procedimiento de venta de suelo dentro de los ámbitos de las normativas legales. Hunosa advierte de que no aceptará "subasteos". Menos con proyectos que considera, de momento, "poco claros".