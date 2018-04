El Principado apela al diálogo para elegir la sede del grado de Deporte

La Universidad de Oviedo es la única que puede decidir sobre la futura ubicación del grado de Deporte por el que pugnan Mieres y Gijón. Así lo dejó claro el presidente del Principado, Javier Fernández, en una carta enviada al alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. La misiva, a la que ha tenido acceso este diario, es la respuesta a una invitación del regidor para celebrar una cumbre a tres bandas en la villa con Principado y Universidad para hablar sobre los futuros estudios. En el escrito, el Presidente señala que "la ordenación de la Universidad corresponde al gobierno de la propia Universidad" y no se posiciona a favor de un campus u otro para respetar "la autonomía que reclama" la entidad académica, "la reconocida legalmente, la que respetamos sin atisbo de duda".

Fernández coincide con el alcalde mierense en que "el desarrollo y el fortalecimiento del campus universitario de Mieres es uno de los compromisos del Gobierno de Asturias". Comparte, además, la "apelación a la colaboración y el entendimiento entre las administraciones: al final, siempre dan más frutos el diálogo y el acuerdo que lo que tú mismo defines -en alusión al regidor- como 'disputas y polémicas estériles'. Recordarlo y subrayarlo nunca está de más".

Sobre el planteamiento del alcalde de convocar una cumbre a tres bandas, el Presidente señala que "nada que objetar, pues, a tu propuesta. La Consejería de Educación acudirá a todas las reuniones que sean necesarias para impulsar el campus de Mieres".

Pero es en este punto donde Fernández esgrime que "no olvidemos que la ordenación de la Universidad corresponde al gobierno de la propia universidad: es la autonomía que reclama, la reconocida legalmente, la que respetamos sin atisbo de duda y la que le corresponde ejercer en muchísimos asuntos; entre otros, el que pones sobre la mesa -el grado de Deportes-, sin que quepa delegarla en otras administraciones".

El Principado no es el único que no se ha posicionado sobre la ubicación del grado de Deportes, el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, también se abstuvo ayer de hacer declaraciones al respecto en un acto en Laviana. Por su parte, la Agrupación Socialista de Mieres mantuvo hace unos días un encuentro con el Rector, ante el que defendió que el nuevo grado "sea público y se ubique en Mieres", como señaló su secretaria general, Ana Cachero. También demandaron al Rector un mayor desarrollo del campus a través de nuevas titulaciones y convenios con la administración local.

El gobierno local de Gijón (Foro) ve en la implantación del grado en discordia el germen de toda una Facultad del Deporte de Asturias. "Sabemos que la Universidad no puede hacer una inversión infinita y que ya hay unos laboratorios que sirven en la Facultad de Formación del Profesorado de Oviedo. Así que vemos lógico que las horas de laboratorio se pueden hacer en ese espacio pero el resto no, explicaba ayer el edil de Deportes, Jesús Martínez Salvador. Sobre el apoyo de IU en Asturias a la sede en Mieres, su portavoz en Gijón, Aurelio Martín, señaló que ellos no habían participado en esa decisión.