Somos de Mieres pide a IU que aclare cómo se contratará a los altos funcionarios

Somos Mieres criticó ayer la "demagógica" explicación dada por el vicealcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, sobre el plan para contratar a cinco altos funcionarios por un importe de 350.000 euros anuales. "IU sigue jugando a los trileros a la hora de dar explicaciones", señaló el edil de Somos Manuel José Fernández Piñeiro. "Dicen que hay que reformar la organización municipal pero no explican por qué recurren a nuevas contrataciones de funcionarios cuando ya hay trabajadores capacitados en el Ayuntamiento. Dicen que la relación de puestos de trabajo está anticuada pero no aprueban una nueva, sino que le pagan 79.000 euros a un superfuncionario del que no conocemos sus funciones".

Somos lamenta que el gobierno local les haya acusado de mentir sobre las citadas contrataciones. Para Manuel José Fernández Piñeiro resulta "especialmente grave que IU no explique cómo va a contratar a los superfuncionarios: "¿mediante concurso-oposición o a dedo?". Desde Somos Mieres no se entiende que el Ayuntamiento de Mieres "quiera una gestión profesionalizada donde los funcionarios lideren la organización municipal, pero luego se quiera contratar a mercenarios que hagan el trabajo que los concejales no se atreven a hacer".