Somos pide que las carencias del área del Carbayón se solventen este verano

Recientemente la concejala de Somos Mieres Patricia García Moro, dio a conocer en el pleno el lamentable estado del área recreativa del Carbayón, aludiendo al estado de "los columpios que no pueden ser utilizados debido al peligro que suponen para los más pequeños al encontrarse rotos y completamente oxidados, a la existencia de vallas perimetrales de cierre rotas, ausentes y con clavos sobresaliendo de las maderas, a que la fuente de este área recreativa no garantiza su uso, debido a que la misma solo sirve de elemento decorativo al no disponer de grifo y a la falta de siega y desbroce".

A todas las quejas manifestadas por el grupo municipal de Somos Mieres, aseguran desde el partido, se comunicó que se había cursado visita y el alcalde se comprometió a que este verano todos los vecinos podrán disfrutar del área en unas condiciones excepcionales. Patricia García Moro declara, "Esperemos que en esta ocasión se cumpla con lo prometido, ya que esta es una solicitud realizada de forma reiterada y que aún no ha tenido solución".