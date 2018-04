Asturias negociará con León la gestión conjunta de las cuatro estaciones de esquí

El futuro de las estaciones de esquí asturianas y leonesas pasa por una gestión conjunta entre el Principado y la Diputación de León. Así lo aseguró ayer el director general de Deportes del Principado, Ramón Tuero, durante la presentación del balance de la temporada de esquí en Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno que se saldó con 128.804 esquiadores y unos ingresos de 1,8 millones de euros por la venta de forfaits. El Principado tratará de negociar la gestión conjunta de los cuatro complejos invernales en la reunión que mantendrán con los responsables de la Diputación este mes. Tuero señaló que "tendremos que buscar una fórmula de consenso, ya sea por un consorcio o una empresa pública".

Junto a la gestión de las estaciones, el Principado también pretende avanzar en la unión física de Fuentes de Invierno y San Isidro. Esos serán los principales puntos del encuentro, cuyos detalles se avanzarán en los próximos días, según confirmó Tuero. La gestión conjunta de los complejos invernales "responde a una demanda tanto de los usuarios como de los empresarios", subrayó el director de Deportes, quien explicó que, una vez decidida, "ya veremos asuntos como el nombre y otras cuestiones".

Eso sí, Tuero remarcó que "sólo hay la posibilidad de un modelo conjunto". De este modo, el responsable de Deportes confirmaba las declaraciones que había hecho anteriormente el consejero de Educación, Genaro Alonso, durante una visita a la estación de Fuentes de Invierno donde señaló que "buscaremos seguir cooperando en la promoción conjunta con la vista puesta, a la postre, en la gestión compartida de las cuatro estaciones". Un planteamiento que también parecen tener en la Diputación de León como una de las alternativas posibles.

Balance

Sobre el balance de la temporada de esquí, Tuero remarcó que "hemos tenido muy buenas cifras de esquiadores, pero no tan buenas con la cantidad de nieve que había en las estaciones". Y es que el director de Deportes explicó que "hemos tenido gran cantidad de nieve, pero no muchos días de sol". De hecho, todavía queda nieve en las estaciones que siguen disfrutando los deportistas, aunque ya no con los remontes abiertos. Con esta situación, las estaciones asturianas han conseguido un 50% más de usuarios que el año pasado. No sólo eso, Tuero resaltó que "llevábamos al menos tres años con malos datos de usuarios". En cuanto a la recaudación, en esta ocasión ha ascendido a 1,8 millones de euros frente a los 1,1 millones del año pasado. A pesar de ello, no se recupera la inversión anual en los complejos invernales, que es de 2,8 millones para Pajares y 1,8 millones para Fuentes de Invierno.

Otro aspecto destacado por el director de Deportes fue la afluencia de estudiantes durante la Semana Blanca en las estaciones, que llegó a 5.394 (un total de 3.259 en el complejo allerano y 2.135 en el lenense). Tampoco obvió Tuero los resultados de internet, con 2.967 recargas a través de este sistema, "con lo que duplicamos los datos del año pasado", así como las visitas a las páginas web de los complejos, que fueron de 1,2 millones y también duplicaban a las recibidas durante el ejercicio anterior.

Eventos

Junto al esquí, las estaciones de Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares acogieron durante la pasada temporada un buen número de eventos y actividades complementarias. Entre ellas se encuentran la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos en Navidad, el "World Snow Day", los Juegos Deportivos del Principado, el campeonato de Asturias de esquí de fondo, el homenaje a Ángel González de Lena o la puesta en marcha del proyecto "Asturias, paraíso del Deporte", entre otras.

Tras el cierre de la temporada, Fuentes de Invierno se mantendrá cerrada hasta la próxima campaña, mientras que en Valgrande-Pajares se quedará un pequeño retén de trabajadores. Esta última, además, abrirá un remonte con uso turístico durante el fin de semana, además de acoger otros eventos fuera de temporada. En la estación de esquí de Fuentes de Invierno no ocurre lo mismo ya que, como recordó Tuero, "no tiene licencia para otro tipo de actividad que no sea la del esquí". Una situación que pretenden que cambie y que tramitan con la consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, "pero de la que aún no sabemos nada, ya que suele ser un proceso lento".

Igual de lenta que la tramitación para conseguir llevar la línea eléctrica hasta la estación de esquí allerana, de la que no hay ningún avance todavía, como apuntó Tuero. En este caso, el problema está en que se tramita por dos administraciones.