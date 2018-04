El Alcalde de Mieres suspende la cumbre sobre el campus al no asistir Javier Fernádez

El Alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, envió a primera hora de esta mañana una carta al Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, en la que expresa que "lamenta y no comparte" la decisión de no acudir a la Cumbre del Campus de Mieres, tal y cómo le comunicó por carta el pasado viernes. El alcalde mierense considera que es injustificable que "el Principado de Asturias fuera la única institución que no participara al máximo nivel en este encuentro".

"Teniendo en cuenta las especiales circunstancias que motivan esta convocatoria y la trascendencia que tiene para el futuro del Campus de Mieres, me veo en la obligación de pedirte que reconsideres esta decisión y asistas, expresando de esta forma, la imprescindible coherencia entre el compromiso con el desarrollo del Campus de Mieres y los hechos", afirma en la carta que ha remitido hoy al Presidente del Principado. Y es que la llegada a las instalaciones de Barredo del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte está suponiendo una enorme polémica, ya que cuando Mieres parecía ser la ubicación elegida, otras candidaturas se postularon para la titulación, siendo la de Gijón -que además ha ofrecido dinero por la titulación- la gran rival.

Ante estas circunstancias, el Alcalde traslada a Javier Fernández que "sin la presencia del máximo responsable del Gobierno del Principado carece de sentido y utilidad la celebración de esta Cumbre, ya que no se podrán adoptar decisiones al más alto nivel entre las tres administraciones implicadas. Así que me veo en la obligación de dejar en suspenso esta convocatoria a la espera de que confirmes tu asistencia".

El Gobierno de Mieres recuerda que "el futuro del Campus de Mieres se juega en esta partida y la indiferencia del Principado relega a Mieres al papel de cenicienta en la Universidad asturiana. La ausencia de Javier Fernández supone convertir la Cumbre en un brindis al sol. Debe reconsiderar su decisión".

El Alcalde también desmonta en su respuesta otro de los argumentos esgrimidos por Javier Fernández en su carta de la semana pasada: "la autonomía de la Universidad para adoptar sus decisiones, en el marco de las competencias que legalmente tiene atribuidas, no impide al Gobierno del Principado expresar su posición o criterio sobre cuantos asuntos considere de relevancia e interés general. Como así ha ocurrido reiteradamente en el pasado y se puede comprobar con una simple visita a la hemeroteca".