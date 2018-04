Concentración ante el Hospital de Riaño por las deudas a los vigilantes

Los sindicatos UGT, USO y Comisiones Obreras (CC OO) han convocado para hoy, a las 13.30 horas en el Hospital Valle del Nalón, una protesta por la "situación límite" que están viviendo los vigilantes de seguridad del citado centro sanitario. Los representantes sindicales aseguran que los trabajadores arrastran deudas salariales, entre otras irregularidades.

Los convocantes aseguran que la empresa que lleva el servicio del hospital, y del resto de la zona sanitaria del Nalón (el área sanitaria VIII), "está catalogada como empresa pirata, al presentarse a los concursos de la Administración al precio más barato y después repercutiéndolo en los salarios de sus trabajadores y en las cantidades que deben aportar para la realización del servicio".

El resultado, apuntaron, es que los trabajadores arrastran una deuda salarial. Además, "se pagan cantidades irrisorias a todos aquellos que se encuentran en situación de incapacidad temporal, y no respetando lo que marca el convenio, ni los porcentajes que estipula la seguridad social". La compañía es catalana, afirmaron desde los sindicatos, y no tiene ningún interlocutor en Asturias: "Para cualquier tema de importancia, incidencias en el hospital, alarmas de cualquier tipo, incluso el teléfono que tienen los propios trabajadores, no funciona". "Es incomprensible que el Principado mantenga a esta empresa al cargo", zanjaron.