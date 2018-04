Mieres pone a África en el mapa

La solidaridad llegó ayer al campus de Mieres gracias al "mapatón" que se organizó en colaboración con Médicos Sin Fronteras. El objetivo era elaborar mapas para dos de los proyectos que la organización desarrolla en África, concretamente en la República Democrática del Congo y en el sur de Sudán. La iniciativa contó con la participación de cuarenta voluntarios, en su mayoría estudiantes y profesores, pero también otras personas que respondieron a la llamada de Médicos Sin Fronteras.

Carlos Javier Francisco Cabello, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras, fue el encargado de recibir a los voluntarios, a quienes dio cuenta de la necesidad de estos mapas. "Cuando entras en Google Maps no ves ni cuántos pueblos hay, lo que no nos ayuda en absoluto para decidir cuánto personal necesitamos, ni el material que hay que llevar ni si podemos acceder con una furgoneta o necesitamos un barco", señaló. Hasta ahora, como explicó, "teníamos que utilizar mapas que no eran reales, sino que estaban hechos para entrar en el papel, u otros más elaborados pero que no tenían referencias". Gracias al proyecto "Missing Maps", que utiliza imágenes de satélite para crear los nuevos mapas, "podemos saber dónde está la población y llegar a todo el mundo".

El secretario académico de la Escuela Politécnica de Mieres, Silverio García, explicó a los voluntarios cómo utilizar la aplicación de "OpenStreetMaps" con la que elaborar los mapas. Así, una vez dentro de ella, tenían que seleccionar el proyecto solidario y les aparecía un mapa dividido en cuadrículas. Al entrar en una de ellas, el voluntario visualizaba una imagen de satélite y es ahí donde tenía que marcar si veía una edificación que podía estar habitada por personas o una carretera.

Un trabajo, en principio sencillo, pero que requiere de cierta agudeza visual. Así lo confirmaba una de las voluntarias, la burgalesa Blanca Heras, que trabaja en Avilés y es socia de Médicos Sin Fronteras. "Al ser la primera vez, se hace algo complicado, porque a veces es difícil distinguir entre una casa y un árbol, un camino y un río seco, pero al final se va cogiendo", destacó.

Más soltura tenía el granadino José Carlos Pérez, que estudió el máster de Teledetección en la Politécnica de Mieres. "Hay que ser muy fino a la hora de localizar los puntos, pero es genial sobre todo porque se puede ayudar mucho a la organización", apuntó. Una opinión que también compartía Alejandro Corbea, estudiante de la Politécnica, quien explicó que "no es la primera vez que manejamos este tipo de mapas, aunque sí la primera que lo hago con una causa solidaria, en mi caso requiere poco esfuerzo, pero una gran satisfacción".

La intención original del "mapatón" era centrarse en el proyecto del Congo, donde el objetivo de Médicos Sin Fronteras es tratar la malaria, que es la principal causa de muerte de niños menores de cinco años. "Queremos llevar el tratamiento a los núcleos de población para que se puedan medicar en casa sin necesidad de acudir al hospital", apuntó Carlos Javier Francisco Cabello. Este planteamiento tuvo que ampliarse al proyecto de Sudán porque el de Mieres no fue el único "mapatón" de ayer. También se organizó otro por la mañana en Girona donde avanzaron mucho más de lo esperado, como explicó el jefe de misión de Médicos Sin Fronteras. En el caso de Sudán, la iniciativa está relacionada con la ayuda alimentaria, ya que el país está en guerra desde el año 2013 y las poblaciones están dispersas.

Colaboradores

La directora de la Politécnica de Mieres, Asun Cámara, también estuvo presente en el "mapatón" y se mostró "orgullosa" por la respuesta que había tenido la convocatoria. "El trabajo que se está haciendo aquí va a llegar a muchos kilómetros de distancia", afirmó Cámara, quien se mostró dispuesta de organizar más convocatorias como la de ayer.

Junto a la Escuela Politécnica de Mieres, así como su profesorado y alumnado, el "mapatón" de Médicos Sin Fronteras celebrado ayer en el campus de Barredo también contó con el respaldo del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet) de la Universidad de Oviedo y el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica.