Marcos Morán: "El Ochote Langreano cumple 30 años a un gran nivel musical"

El Ochote Langreano llega a sus treinta años de actividad ininterrumpida y para abrir el programa de actividades que han previsto para celebrarlo estarán esta tarde en el Nuevo Teatro de La Felguera a partir de las siete y media. La formación ha organizado un concierto muy especial y lleno de sorpresas. La entrada será libre y gratuita y participarán en el espectáculo, además de los organizadores, la Coral Polifónica Piloñesa, el Coro Santiaguín, la Agrupación Coral León Delestal y el monologuista Pandiella.

La Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama de Langreo fue el escenario elegido para presentar el concierto. El evento fue organizado por el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo. Patricia Miriam Martínez, Samuel Baragaño y Marcos Morán, directora, miembro fundador y presidente del Ochote Langreano respectivamente, estuvieron acompañados por Santi Martínez,presidente de la Federación de Coros de Asturias (Fecora) y el concejal de Cultura langreano, Alfredo Vallina. Entre el público, familiares, amigos y muchos excomponentes de la formación, que asistieron emocionados al acto y también aportaron recuerdos, vivencias y nostalgias.

"Para pertenecer al Ochote Langreano se requiere mucho más que cantar bien", destacó al inicio de su intervención Patricia Miriam Martínez. Y es que, según afirmó, "por encima de todo, se trata de ser buenas personas, con un alto grado de compromiso, aceptación y esfuerzo y todo eso hace que seamos más que un coro, una familia, unida por lazos que traspasan la frontera de lo que es simplemente cantar". "El Ochote Langreano no suena igual que los demás coros, no es que seamos mejores ni peores, es que vamos más allá y nuestra gasolina es un público entregado que nos sigue y valora lo que hacemos" aseveró Martínez.

El edil langreano Alfredo Vallina, recordó que vio nacer al Ochote "en el chigre La Vega, e incluso alguna vez canté con Isidro, Bravo, Cabeza, o Mino, en aquellos inicios que han fructificado de modo tan satisfactorio y por eso no me queda más remedio que darles las gracias por existir y sobre todo animarles a seguir cantando". Samuel Baragaño fue uno de los fundadores de la formación y a día de hoy sigue cantando "muy orgulloso de pertenecer a este grupo al que espero seguir viendo actuar aún cuando yo ya no reúna condiciones para hacerlo". Baragaño rememoró los inicios del coro, "que nació de la mano de Miriam, que por aquel entonces tenía diecisiete años y a la que llamábamos "la guaja". También expresó su satisfacción Santi Martínez, al frente de Fecora. El presidente puso de relieve la gran cantidad de formaciones corales que a día de hoy existen en la Cuenca del Nalón, "una de las más activas coralmente de toda Asturias". Como no podía ser de otro modo, también hizo hincapié en la larga vida del Ochote "de una gran calidad musical y también a nivel humano y que destaca por su solidaridad".

El miembro más joven del Ochote Langreano es además su presidente. Marcos Morán tomó la palabra para reflejar que aún no había nacido cuando se creó el Ochote, "pero recuerdo que desde niño los escuchaba cantar y soñaba con poder formar parte del grupo algún día". Morán aseguró que "cumplimos treinta años a un gran nivel, tanto musical como profesional y seguiremos trabajando para celebrar otros treinta años? por lo menos".