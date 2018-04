Una de cada cinco mujeres que dan a luz en Mieres procede de otra comarca

Una de cada cinco mujeres que da a luz en el hospital Álvarez-Buylla de Mieres llega desde otra área sanitaria. Así lo reflejan los datos que maneja el servicio de Obstetricia y Ginecología del centro sanitario referencia de la comarca del Caudal, que desde hace lustros tiene una gran fama a nivel regional. Los secretos, según explicó el jefe de la Unidad, Ángel Sánchez del Río en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, el tener "un servicio estable, uniforme, muy motivado, con una buena media de edad, que con mucho esfuerzo y trabajo intenta mantenerse en vanguardia para ofrecer la mejor calidad asistencial". El doctor también reconocía que en el caso de la Obstetricia, el boca a boca también resulta fundamental.

La prueba de que el servicio ginecológico del Álvarez-Buylla está a la cabeza no solo de Asturias, sino de España, está más allá de las cifras. Los propios médicos y aspirantes a médicos lo demuestran, ya que el departamento dirigido por Ángel Sánchez del Río recibe numerosas peticiones de Médicos Internos Residentes (MIR) de otras áreas del Principado y de otras comunidades autónomas para realizar las rotaciones de Ginecología y Obstetricia en el centro de Nuevo Santullano. "Para nosotros también es muy enriquecedor e importante tener alguna petición de estancia en nuestro Servicio de Residentes de Ginecología que nos han venido de otro hospital de Asturias o incluso de fuera. Hemos tenido Residentes de Santander, de Burgos?", señalaba el doctor Del Río.

Las estadísticas dejan a las claras la relevancia de este servicio en Murias. En 2016, fueron el 20% los partos de mujeres de otras áreas que se atendieron en el hospital Álvarez-Buylla de Mieres. El año pasado, último del que se tienen datos, el 14% de los algo más de 350 partos. En un servicio como el de Obstetricia, esas cifras son elevadas, máxime teniendo en cuenta de que la gestante suele querer dar a luz cerca de su casa y sus seres queridos. Sin embargo, algunas han decidido apostar por un hospital comarcal como el de Mieres, con un servicio de reconocida fama.

Pero no solo la rama de la obstetricia supone un atractivo para las pacientes. El servicio de patología ginecológica también ve aumentada su carga de trabajo con pacientes de fuera del área sanitaria VII. Las cifras revelan que las cirugías ginecológicas complejas -mayormente tumorales- se incrementan en un 15 por ciento debido a las pacientes de otros lugares que piden una segunda consulta del departamento de Mieres. Sánchez del Río reconocía que "nos llegan bastantes peticiones de segunda opinión a través de Atención al Paciente y en realidad es cierto que tenemos un porcentaje considerable de partos e intervenciones quirúrgicas de pacientes de otras áreas sanitarias".

Medios

El hospital Álvarez-Buylla de Mieres siempre ha contado con medios avanzados. En el año 2009, con el hospital todavía en el vetusto Murias, contaba con una silla de partos de última generación, que provocó que un aluvión de futuras mamás eligieran este hospital. Se trataba de un sillón anatómico que se adaptaba a la postura más cómoda para que la paciente diese a luz con la mayor de las comodidades.

Con el traslado al edificio de Santullano, el hospital de Mieres también presentaba un nuevo equipo para uno de sus paritorios. En este caso se trataba de una bañera que sirve como método de analgesia para ayudar en la fase de dilatación del parto. Por el momento no se puede utilizar para dar a luz en el agua, ya que es una técnica que aunque algunos hospitales del mundo la realizan, todavía está en fase de investigación. "Lo que ofrecemos es un servicio de ayuda en la fase de dilatación, como un medio de relajación-analgesia pero nunca de asistencia al parto", señalaba Sánchez del Río.

Eso sí, el propio jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia reconocía que la bañera no tiene un alto porcentaje de uso entre las embarazadas. "No hay un alto porcentaje de uso. La gestante está informada de los tipos de analgesia que hay, incluyendo la epidural, y ella decide, pero no tenemos una gran demanda de uso de la bañera", indicaba.