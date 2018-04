Guillermo Fernández: "Ganaremos fuerza frente al cáncer"

Qué gran fortuna tiene el concejo de Aller al contar entre sus ciudadanos con Guillermo Fernández Lorenzo, un hombre dedicado a la búsqueda, rescate y transmisión de la historia allerana, cuya labor constituye un impagable patrimonio presente y futuro, una garantía de que el pasado no caerá en el olvido. El Centro Cultural de Moreda acogió la presentación de su decimocuarta obra, "Santa Ana y Soto: Guardianes de Miravalles", una obra cuya publicación ha sido patrocinada por la empresa Gómez Oviedo y que cuenta con un prólogo de la periodista y escritora María Teresa Álvarez. El autor, ingeniero técnico de minas que trabajó en seis de los siete pozos alleranos, reconoce haber caído en el "vicio" del estudio de la historia de su concejo natal. El acto, presentado por Amparo Fernández-Miranda, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

La representación municipal recayó en esta ocasión en Francisco Velasco, concejal de Educación y Cultura, que manifestó la gratitud del concejo hacia el autor, que se propone la publicación de obras dedicadas a cada una de las parroquias alleranas, resaltando que los beneficios de la venta del libro se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer de Asturias. A continuación se emitió el mensaje grabado del etnógrafo vasco Iñaki García Uribe, estudioso de "los dos Miravalles más importantes: el vizcaíno y el allerano". "La historia ha de ser abordada con honradez y veracidad, rebuscando en lo más recóndito, escuchando a la gente y, finalmente, transcribiendo con seguridad", dijo el autor, que agradeció la gran presencia de público, muchos de ellos de las parroquias de Santa Ana y Soto. "No me he inventado nada", aseguró Fernández Lorenzo, si bien añadió que "sólo es de mi cosecha lo que escribo para hablar bien de mi maravilloso concejo de Aller".

El autor, asimismo, puso de relieve la satisfacción que le produce la cesión de los beneficios de la obra a la AECC. "Es una satisfacción moral. Si todos colaboramos, ganaremos fuerza frente al cáncer", dijo. "Os agradezco que leáis bien lo que yo escribo mal", declaró Guillermo Fernández Lorenzo, que reconoce tener preparados y en construcción un buen número de volúmenes dedicados a su amado Aller. El próximo, sobre la historia de los tres primeros pozos mineros alleranos.

A continuación, Margarita Fuente, profesora de Derecho Civil y Presidenta de la AECC de Asturias, manifestó su admiración por el autor, "un ejemplo de constancia y curiosidad, tenacidad y generosidad". "La cesión de los beneficios a nuestra asociación es un gesto que te honra", declaró, para finalizar añadiendo que "sentimos el cariño de la gente hacia la AECC".

Puso el punto final al acto Amparo Fernández-Miranda, que ensalzó la labor altruista de Teo Santos, mano derecha de Fernández Lorenzo y al frente de la logística. "Guillermo es un lujo. No todos los concejos tienen nuestra suerte", concluyó la presentadora del acto de presentación de la última obra del allerano.