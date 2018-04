Aumenta la violencia de género entre las parejas de jóvenes, alertan los psicólogos

"Si no me dejas leer tus mensajes de Facebook, es que no me quieres".

Cuidado con esos primeros amores que quieren las contraseñas de las redes sociales, porque puede ser una señal de alarma para identificar el maltrato psicológico. Relaciones tóxicas y peligrosas que cada vez abundan más entre los jóvenes de Langreo. Así lo reflejan los datos de consultas del centro asesor de la Casa de Encuentros: de un total de 403 consultas sobre violencia de género, 47 fueron formuladas por mujeres menores de 24 años (un 11 por ciento). Los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA aseguran que este incremento parece ligado a una mayor capacidad de percepción del maltrato por parte de las víctimas, resultado de las campañas de sensibilización que impulsan desde la Administración local y otras iniciativas. Todo sea por reducir un número que da vértigo: el año pasado, se dictaron 26 órdenes de protección para mujeres del concejo.

Una de esas campañas es "Todas somos vulnerables". Se trata de una muestra de imágenes del fotoperiodista de LA NUEVA ESPAÑA Fernando Rodríguez, con poemas de Ana Rosa Fernández y la colaboración del director Marino Franco, que se está exhibiendo en los centros de Educación Secundaria del concejo. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y se completa con las charlas de la psicóloga Paula Marín. "En los encuentros con los alumnos tratamos, sobre todo, las señales que pueden indicar un maltrato psicológico o los comportamientos que pueden ayudar a distinguir una relación tóxica", señaló la experta.

El control en las redes sociales es una de ellas, pero no la única: "También hay que estar alerta sobre el posible aislamiento de la víctima, prohibiéndole hablar con algunos amigos", señaló la psicóloga. O el control férreo del tiempo libre de la otra persona, la manipulación para conseguir aislarla incluso de su familia, la supervisión de su apariencia y las prendas que viste. Todas son pistas que la experta da a las jóvenes para que aprendan a identificar los comportamientos de riesgo. El ciclo de charlas ha empezado ya y seguirá durante las próximas semanas, por distintos institutos y centros de formación profesional.

Mayor visibilidad

¿Es necesario hablar de amor con los chavales de Secundaria? Paula Marín considera que es imprescindible. Según la psicóloga, en algunos casos, "chicos y chicas reconocen comportamientos de riesgo en sus relaciones, pero los asumen con normalidad". Una tendencia, indican las cifras del centro asesor de la mujer de Langreo, que puede estar cambiando: "Yo creo que pueden estar aumentando los casos de violencia machista entre jóvenes pero también es posible que, al dar más visibilidad a este problema, las ayudamos a que lo identifiquen y busquen rápido una solución", afirmó la psicóloga.

En el centro asesor, hablan las cifras. Del total de consultas sobre violencia de género que se atendieron en 2017, tres fueron formuladas por chicas menores de edad (de entre 15 y 17 años). Entre los 18 y 19 años se registraron 11 consultas. Y de 20 a 24 años, el número de consultas ascendió hasta las 33. Casi todas las mujeres que recurrieron al servicio son españolas.

La implicación del Ayuntamiento en la lucha contra la violencia de género es total. La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Langreo, Blanca Pantiga (IU), es una de las participantes en la exposición "Todas somos vulnerables". La muestra visibiliza la violencia machista a través de profesionales de distintos sectores caracterizadas como mujeres maltratadas. El mensaje es que todas, sin importar edad, formación o nivel adquisitivo, pueden ser víctimas. Tampoco es determinante el estado civil, atendiendo a las consultas sobre violencia machista: 129 estaban solteras, 139 divorciadas y 78 casadas.