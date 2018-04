Langreo reparará el quiosco de la música de La Felguera con una obra de 20.697 euros

Las obras de restauración del quiosco de la música de La Felguera están a punto de empezar. Así lo anunció ayer el alcalde, Jesús Sánchez (IU), después de que Ciudadanos de Langreo denunciara el "mal estado" en el que se encuentran las instalaciones. Sánchez destacó que no sabe si la portavoz de Ciudadanos, Nerea Forcelledo, hizo estas declaraciones llevada por el desconocimiento o el "oportunismo político". La obra está ya adjudicada a una empresa por 20.697 euros.

Nerea Forcelledo había reclamado al gobierno local que iniciara los trámites para arreglar el quiosco de la música del parque Dolores Fernández Duro, ahora que ya se reparado el de Sama. Jesús Sánchez anunció ayer que estas últimas instalaciones se inaugurarán el próximo día 29. Se organizará un festival en el que participarán tres bandas de música.

"La obra en el quiosco de La Felguera será menor que la que se ha ejecutado en las instalaciones de Sama, ya que está en un mejor estado", afirmó ayer el Alcalde. La actuación, según consta en el pliego, se licitó ya en diciembre del año pasado. Salió a la mesa del concurso con un precio base de 32.563 euros. La empresa adjudicataria, Bienes y Obras del Principado S. A., presentó la mejor oferta. Hará las obras por 20.697 euros. La obra incluirá la limpieza de las paredes que, actualmente, presentan pintadas.

Fue el estado de la fachada lo que principalmente motivó las críticas de Ciudadanos. La edil Nerea Forcelledo había asegurado que el quiosco "da mala imagen" cuando se organizan actividades en el parque, como ha sido el caso este fin de semana de las Jornadas de la Sidra Natural. Además, la edil señaló que se había reclamado un inventario de las pintadas que hay en el concejo.

La respuesta del Alcalde no se ha hecho esperar. Jesús Sánchez replicó ayer que "no sabemos si la crítica de Ciudadanos responde a que no saben que este quiosco se iba a arreglar o al oportunismo político". Un "oportunismo", añadió, "por parte de un partido en el que parecen querer ser los nuevos patriotas y los únicos que pueden resolver los problemas existentes".

Las obras de restauración de las instalaciones, aseguró el Alcalde, comenzarán "de forma inminente". El plazo de ejecución es, según los pliegos, de dos meses desde la firma del acta de replanteo. Así que, de cumplirse, el parque Dolores Fernández Duro de La Felguera presumirá de su quiosco de la música ya reformado durante las actividades del verano.