El centro de enfermedades neurológicas de Langreo no podrá llevar el nombre de Stephen Hawking

La directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Carmen Balfagón, anunció en Oviedo que el Gobierno central firmaría hoy mismo la orden ministerial que permitirá la apertura del centro de discapacitados neurológicos en Langreo. Balfagón, que asiste al encuentro de directores generales con competencias en el ámbito de la dependencia en Oviedo, aseguró además que el centro abrirá sus puertas en el segundo semestre de este año, aunque no concretó la fecha.

No fue la única novedad anunciada hoy por la directora general del Imserso, que también dio cuenta del nombre que tendrán estas instalaciones una vez que estén abiertas. Lamentablemente, no se podrá utilizar el nombre de Stephen Hawking, tal y como se deseaba, ya que no han conseguido el correspondiente permiso. En su lugar, se denominará "Centro de Referencia Nacional de Enfermedades Neurológicas de Langreo". Esto obligará a retirar las letras que en la actualidad adornan la fachada del centro donde se puede leer "CRE Stephen Hawking Discapacidades Neurológicas".

La fachada exterior del centro, donde se observa el nombre de Stephen Hawking. | FERNANDO GEIJO



Tras la firma de la esperada orden, ésta se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La construcción del centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas de Langreo finalizó recientemente tras ocho años de obras y 15 millones de euros de inversión. Los trabajos arrancaron en 2009 y la previsión inicial era que finalizaran en dos años. Cuando se presentó el proyecto se estimaba que el número de empleos directos que se generarían alcanzaría los 150. Balfagón, en su última visita, aseguró que el centro contaría con 89 en dependencia directa del Imserso.