El Gobierno da luz verde a la apertura del centro de discapacitados de Langreo

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ya ha firmado el decreto de creación del Centro de Referencia Nacional de Enfermedades Neurológicas de Langreo. Está previsto que hoy se publique en el Boletín Oficial el Estado (BOE), tal y como explicó la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Carmen Balfagón, antes de mantener una reunión con el delegado del Gobierno en Asturias, Mariano Marín. La directora también confirmó que las instalaciones abrirán sus puertas en el segundo semestre de este año, aunque todavía no tiene fecha. La gestión y el personal de atención directa en el centro serán públicos.

El complejo neurológico langreano "pionero en España y creo que en Europa", contará con sesenta plazas de residencia y treinta de centro de día. Según explicó Balfagón, la estancia media en residencia será de 180 días y en el centro de día, entre 80 y 120. Esto supondrá, añadió, que se dará atención a más de 90 personas al año. También indicó que la plantilla será "toda la que necesite" y a los trabajadores iniciales "se sumarán las figuras que sean necesarias y en las que, a lo mejor, el Imserso no ha pensado". La entrada en servicio del Centro de Referencia Nacional de Enfermedades Neurológicas de Langreo no se verá afectada si no salen adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que según explicó la directora general del Imserso, el dinero ya está reservado del ejercicio 2017. Otra cosa es que sí pueda afectar a la adquisición de nuevo material o iniciativas, que entonces sí se podrán ver condicionadas. "Los presupuestos siempre son buenos porque así lo gestores sabemos con qué dinero contamos y lo que podemos hacer", señaló Balfagón, quien incidió en la necesidad de que el Gobierno cuente con apoyos para sacar adelante las cuentas de 2018.

La Consejera de Derechos y Servicios Sociales, Pilar Varela, mostró ayer su satisfacción por la creación del complejo neurológico y remarcó que tampoco "hay duda tampoco sobre la gestión", que será pública y la plantilla que se dedique a la atención directa de los pacientes también serán trabajadores públicos. Varela explicó que el Principado y el Gobierno central, a través del Imserso, han trabajado en un borrador de protocolo de colaboración que ahora tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros y el Consejo de Gobierno del Principado para que sea definitivo. En él se detallará la participación y relación entre ambas administraciones en distintas materias, como la investigación, y cómo se desarrollará el sistema de atención. La construcción del centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas de Langreo finalizó recientemente tras ocho años de obras y 15 millones de euros de inversión.