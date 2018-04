Un grupo de personas "rebusca" por la noche entre la basura de la Pola

Vecinos de Pola de Lena han denunciado ante el Ayuntamiento una práctica que consideran "insalubre" y "peligrosa". Según afirman un grupo de personas "rebuscan en los contenedores por las noches", posiblemente para encontrar ropa, otros enseres o comida, y "dejan las aceras llenas de basura". El gobierno local (IU) ha recogido las críticas y asegura que incrementará la vigilancia en las zonas "problemáticas", pero los responsables municipales avisan ya de que "no es una práctica ilegal" y que las personas que se ven "arrastradas" a esta práctica "no serán sancionadas".

Uno de esos lugares "conflictivos" es el punto limpio que se ha instalado en el casco urbano, concretamente en la zona de Cava Baja. El concejal de Medio Ambiente, Jesús Fernández, aseguró que "hace unos días, aparecieron los contenedores dados la vuelta". Además, los cubos de reciclaje tenían las tapas abiertas y había algunas bolsas abiertas y esparcidas por el suelo. También se han encontrado con desperfectos similares en la zona de El Masgaín. Lo que preocupa al Ayuntamiento, destacó el edil, es que "esta situación puede causar un problema de salubridad para las personas". Además, reconoció el concejal, "consideramos que los desechos domésticos forman parte de la privacidad de las personas, entendemos que algunos vecinos se sientan violentados".

Pero la solución no es fácil. Los responsables municipales aseguraron que la práctica de buscar entre la basura "no es ilegal". Sí puede constituir la comisión de una falta leve el dejar las bolsas o los desechos por la acera, pero no creen que una multa sea la solución: "Entendemos que las personas que buscan entre la basura están viviendo una situación difícil y, por lo tanto, no pueden afrontar el pago de una multa", señalaron desde el Consistorio. No descartan una campaña de información: "Si los agentes pueden identificar a los responsables, se les orientará hacia otros cauces para conseguir ropa o comida, en caso de ser necesario".