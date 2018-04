Una manifestación exigirá en Mieres que el grado de Deporte se instale en Barredo

El SOMA-FITAG-UGT no va a dejar solo al Ayuntamiento de Mieres en su lucha para que el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte llegue a Barredo. Fue el secretario general de la central José Luis Alperi, quien tras una reunión con el Alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, anunciaba que "si la vía de la negociación no va por buen camino, habrá que recurrir a la movilización". El sindicato anunció que durante el próximo mes de mayo, la central organizará, con el apoyo municipal, una manifestación en Mieres, con una concentración final en Barredo. El objetivo no solo es que se implante el grado de Deporte, sino también que se elabore un plan integral para el desarrollo del centro universitario, desde el transporte a las titulaciones, pasando por la residencia de estudiantes y el desarrollo de empresas ligadas a la investigación.

Alperi señaló que para el SOMA "Barredo es un proyecto singular, en el que creímos desde un principio que podía contribuir de manera muy positiva al cambio en la estructura socioeconómica de las comarcas mineras". En este sentido, señaló que "no vamos a renunciar a que se implemente y se desarrolle en su totalidad, pero no un campus de segunda, sino un campus como se merecen las comarcas mineras y Barredo".

El responsable sindical lanzó entonces su primera petición: "un plan estratégico". Una guía de actuaciones que debe incluir varios elementos. Por un lado, "un plan de transporte adecuado, que permita los desplazamientos a Mieres de manera ordenada y normal". También, "un desarrollo y utilización de la residencia de estudiantes, que es también modelo en toda Asturias". En tercer lugar, también el SOMA reclama "un plan estratégico que contemple la posibilidad de que la investigación y el desarrollo que se lleva a cabo en cualquier universidad permita aquí constituir 'spin-off' y empresas de investigación". Y por último, pero no por ello menos importante, "un campus con titulaciones adaptadas y modernas que la sociedad requiere en este momento". "Ahora hablamos de Deporte, pero en su momento se habló de Minas, o de estudios forestales, o hablaremos de cualquier otra titulación que se pueda implementar para desarrollar el campus de Barredo", subrayó Alperi.

Fue entonces cuando el líder del SOMA-FITAG-UGT, anunció que "no vamos a renunciar a la movilización para apoyar el campus de las comarcas mineras". Unas protestas en forma de manifestación, "que tendrá que ser en Mieres y que tendrá que ser en mayo y que luego tendrá que tener continuidad". "Llega un punto de inflexión en el que desde las comarcas mineras, en este tema del campus de Barredo, tenemos que decir que ya está bien, que basta ya, y que nos sentemos y dotemos al campus de lo que se merece", finalizó Alperi.

"Mercadeo"

Unos argumentos que vinieron a reforzar las palabras que inicialmente pronunció Aníbal Vázquez, en la línea de lo que venía señalando los últimos días: "no entendemos, y alguien nos tendrá que explicar las razones por las que si en septiembre del año pasado, la Facultad Padre Ossó hizo la propuesta de que el grado de Deporte fuera para Mieres, según va transcurriendo el tiempo se ha convertido en un mercadeo". Y lanzó un mensaje, sin citarlo, al Rector: "Hubo gente que cambió de postura, o al menos ahora no es no tan firme como la que tenía de mano".

Mercadeo de titulaciones que Vázquez citó pero en el que Mieres, dijo, no va a entrar. Cuestionado sobre si el Ayuntamiento pondría dinero en metálico sobre la mesa, respondió con un rotundo "no". "No me verán decir como tienen que hacer las cosas Gijón, Oviedo o Avilés, pero nosotros no vamos a entrar ahí", finalizó. No sin antes insistir en que "esta es una carrera de fondo, y nosotros vamos a seguir peleando porque después de haber invertido 130 millones de euros en el campus, no entendemos porque estamos así".