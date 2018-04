El parque natural de las Ubiñas lleva más de un año y medio sin plan de gestión

Sin reglas. El parque natural de Las Ubiñas-La Mesa lleva más de un año y medio sin instrumento de gestión integral (IGI), después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) lo tumbara atendiendo a la demanda de la parroquia rural de Páramo (Teverga). Los vecinos de la vertiente lenense reclaman al Gobierno regional que "presente el documento ya" para terminar con los "graves perjuicios" que está acarreando en la zona: no pueden acceder a ayudas económicas y las licencias para cualquier obra, por modesta que sea, "se eternizan".

"Se han olvidado una vez más de nosotros", clamó ayer Auri Villar, portavoz de los vecinos del parque de las Ubiñas. Llueve sobre mojado. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló el IGI atendiendo, sobre todo, a la falta de una memoria económica. Por esa misma razón se había tumbado ya el anterior documento, en un proceso que llegó hasta el Tribunal Supremo, en el año 2016. "Parece una tomadura de pelo", aseguró Villar.

Y los vecinos sufren las consecuencias. "Cualquier licencia para una obra, por insignificante que sea, se eterniza", afirmó la representante vecinal. Aunque sea colocar una pequeña puerta para cerrar una finca, "los técnicos no saben a qué atenerse, ya que no hay un documento con los procedimientos a seguir". El aspecto económico también preocupa a los vecinos, aunque este punto es menos urgente. Según Villar, "mientras no haya Presupuestos regionales, no habrá ayudas". No por ello olvidan la imposibilidad de acceder a subvenciones, ya que "al paso que vamos podrían aprobarse unas cuentas antes de que esté en marcha el instrumento de gestión".

La tramitación, en un principio, parecía sencilla. El Principado, a juicio del fallo dictado desde el Tribunal Superior de Justicia, sólo tendría que añadir una memoria económica a la documentación ya redactada. También incidía en la falta de detalle en lo referido a las actividades anuales y líneas maestras de actuación, así como las inversiones previstas para el espacio protegido durante los años de vigencia del instrumento de gestión integral.

Vecinos y Ayuntamiento de Lena están preparados, eso sí, para dar batalla. Hay un punto en el instrumento de gestión integral del parque de las Ubiñas que no los contenta. Y es la inclusión de un permiso para el paso de una línea de alta tensión por el espacio protegido. Este punto, incluido en el documento que ha sido derogado, permitiría la construcción de la línea Sama-Velilla por el concejo de Lena. "Ahora ese proyecto parece muerto pero, no obstante, nos quedaremos más tranquilos si hay una prohibición expresa por escrito", afirmó Villar. Tanto los representantes vecinales como el Consistorio han anunciado ya que, de persistir ese punto en el nuevo documento, presentarán alegaciones.