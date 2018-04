León rompe la unión San Isidro-Fuentes y exige a Asturias el pago de 4,5 millones

Cuando parecía que el noviazgo de las estaciones de esquí de Asturias y León iba a acabar en boda, el compromiso se ha roto. Y es que la dote con la que el Gobierno del Principado presentaba a la Diputación de León parece no haber sido suficiente para la entidad provincial, que ha decidido romper lazos con la administración asturiana. Lo que parecía encaminado a constituir el mayor dominio esquiable del Norte de España ha saltado por los aires ante la imposición de León para que Asturias pague 4,5 millones de euros por el enganche a tres megavatios de la línea eléctrica de San Isidro. El Principado, por su parte, solo necesita un megavatio para el funcionamiento de Fuentes de Invierno, y es lo que está dispuesto a abonar: 1,5 millones de euros. Esa diferencia se ha convertido, a día de hoy, en insalvable.

Fue el director general de Deporte, José Ramón Tuero, el encargado de dar las malas noticias. "La realidad es que León ha tomado una decisión unilateral de romper las negociaciones porque nos exigen el pago de 4,5 millones por tres megavatios, algo que no necesitamos para que funcione Fuentes de Invierno", señaló Tuero, en la línea que tanto él mismo como el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, han mantenido. Lo que León dice es que no van a mantener ningún tipo de negociación ni analizar ningún tipo de propuestas hasta que Asturias no pague los 4,5 millones que entiende que se les debe por el tendido.

"Nosotros lamentamos esta situación, estábamos en una sintonía perfecta en los últimos tres o cuatro años, siguiendo un mismo camino con un mismo objetivo", señaló José Ramón Tuero. Aún fue más allá: "incluso la última propuesta que hizo León sobre la fusión de nuestros dominios esquiables la compartimos sino al cien por cien, al noventa y nueve por ciento". El director general de Deporte explicó que "la postura de Asturias era la de avanzar en un acuerdo y en un compromiso de engancharnos a la línea llevando a cabo la obra civil y pedir el megavatio que necesitamos para la electrificación de Fuentes de Invierno". "Además, si en el futuro necesitásemos más energía, pagaríamos por ella cuando nos haga falta", manifestó Tuero, que insistió en la "desilusión que nos provoca esta decisión unilateral del Gobierno del Partido Popular (PP) en la Diputación de León, que va en contra de las instalaciones, los ciudadanos y el sector de la nieve en general".

Así las cosas y cuando todo apuntaba a que, tras una campaña de nieve excepcional en ambas provincias, el siguiente paso era firmar un acuerdo para la comercialización de abonos y forfaits diarios conjuntos para Valgrande-Pajares, Fuentes de Invierno, San Isidro y Leitariegos, todo ha quedado atrapado bajo una gran avalancha de la que parece complicado salir. Los tres millones de euros que separan a ambas administraciones no parecen un escollo fácil de salvar, al menos ante la rocosa posición de la Diputación leonesa, que condiciona cualquier avance crear el mayor dominio esquiable del Norte de España al pago de ese dinero.

Génesis

El origen de este desencuentro se remonta a varios años atrás y con otros gestores en las administraciones. En la Diputación de León gobernaba la fallecida Isabel Carrasco, y en Asturias, la dirección general de Deporte estaba en manos de Misael Fernández Porrón, recientemente fallecido también. La provincia leonesa había exigido a Asturias desde un principio el pago de la mitad del coste de la línea eléctrica de San Isidro, que se elevó hasta cerca de doce millones de euros. Asturias rechazaba el copago, y finalmente, aquellas administraciones llegaron a un pacto que nunca quedó claro que se llegase a rubricar, y que repartía el coste de la línea en unos porcentajes de en torno al 60-40.

Desde León siguen exigiendo que se haga efectivo ese supuesto acuerdo, mientras que el Principado se niega a pagar por más de lo que necesita en virtud del convenio de resarcimiento. El órdago está sobre la mesa.