La mancomunidad cerrará el matadero y dejará de prestar el servicio tras 29 años

La Mancomunidad Valle del Nalón dejará de prestar el servicio de matadero comarcal tras 29 años. Este acuerdo fue tomado ayer por el Pleno del organismo comarcal, que se celebró en el Ayuntamiento de Langreo, con los votos a favor del PSOE, IU y Ciudadanos, la abstención de Somos y la oposición del PP. El ente supramunicipal aprobó de forma inicial la supresión del servicio, a la espera del visto bueno de los cinco ayuntamientos. No era esta la propuesta inicial planteada en la sesión plenaria pero a lo largo del debate se optó por esta fórmula, que exige el visto bueno definitivo más adelante.

Previamente, todos los grupos acordaron la resolución del contrato de la empresa que gestiona el macelo de Frieres, Feleches 2012, por impago del canon. La mancomunidad da un plazo de diez días a la compañía para abandonar las instalaciones, que no funcionan en la actualidad. El acuerdo será trasladado a la empresa pero también a su administrador concursal y se exigirán "daños y perjuicios si éstos excediesen la garantía", aseguró el presidente de la mancomunidad y alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez.

El debate central del Pleno giró en torno a la supresión del servicio del matadero comarcal. La propuesta se basó en la modificación de los estatutos del ente supramunicipal que se llevó a cabo tres años atrás como consecuencia de la normativa estatal, en concreto de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que reguló las competencias municipales. El matadero no se encontraba entre ellas, al igual que el conservatorio, por lo que fueron eliminados de los estatutos. Esos servicios, que tendrían que ser eliminados o transferidos, se podían seguir prestando de forma transitoria. Ahora, tras resolver el contrato con la adjudicataria del macelo, apuntó Martínez, "no podemos sacar a licitación el contrato de gestión otra vez". El PP defendió que antes de tomar la decisión se pronunciasen los diferentes ayuntamientos y que se presentase una memoria técnica y económica. El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, que actuó como portavoz de IU, apostó por "buscar consenso" para analizar la supresión del servicio pero también de cara a que ese edificio "siga dedicándose al objetivo para el que se creó, desde la iniciativa privada o pública, y hay fórmulas". "Lo que me preocupa es darle utilidad al equipamiento", añadió.

El edificio destinado a matadero fue cedido a la mancomunidad por el Ayuntamiento de Langreo, que es el titular de los terrenos, y que puede pedir su reversión en cuanto no se destine a matadero. Sánchez se mostró partidario, si el resto de grupos lo defendía también, fijar un plazo de dos meses para "buscar consenso", que le pareció "razonable" al portavoz del PP, Alfonso Orviz. El regidor de San Martín, Enrique Fernández, que actuó como portavoz del PSOE, abogó por "no envasar al vacío los problemas" y no tardar en tomar la decisión sobre unas instalaciones que vigila la Policía Local de Langreo. Surgió entonces la posibilidad de una aprobación inicial para dar a los Consistorios la oportunidad de alegar antes del visto bueno definitivo, propuesta por IU, que fue finalmente aprobada.

La mancomunidad ha reclamado al Principado que asuma la gestión del conservatorio dado que no es competencia del ente supramunicipal. "Esperamos una respuesta", aseguró Marcelino Martínez en referencia a la reunión mantenida con el consejero de Educación, Genaro Alonso. Si la respuesta es negativa se tomarán decisiones, indicó en respuesta a la pregunta trasladada por Luis Baragaño, de Somos. En el pleno se aprobó también la liquidación del presupuesto de 2017.