El Consistorio exige que la travesía urbana de la A-66 tenga pantallas acústicas este año

El Ayuntamiento pedirá al Gobierno central que aborde con la máxima celeridad posible dos proyectos que llevan bloqueados desde hace años. Se trata de la instalación de pantallas acústicas en la autovía Oviedo-Campomanes (A-66) a su paso por varias zonas del municipio y de la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil. El grupo municipal del PSOE planteó la necesidad de ser más exigentes desde el ámbito local a la hora de reclamar el desarrollo de ambas actuaciones.

Los socialistas recordaron ayer que la colocación de pantallas anti-ruidos en la A-66 es una petición "retirada muchas veces por los vecinos del concejo afectados por la contaminación acústica que proviene de esta infraestructura". Se trata de una inversión "prometida reiteradamente y no cumplida", y que en anteriores proyectos presupuestarios generales aparecía definida con partida propia en el capítulo de inversiones en Asturias. Sin embargo no se realizó. "Pedimos que se incluya el proyecto de colocación de barreras anti-ruidos en la A-66 a su paso por Mieres, con su denominación y su cobertura presupuestaria y que se ejecute dicho proyecto durante este año", remarcaron los ediles del PSOE antes de ver aprobada por su moción. El alcalde, Aníbal Vázquez, envió en marzo una carta dirigida al Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pidiéndole información sobre esta actuación en la A-66. Además de mostrar preocupación, el regidor también transmitía la indignación del gobierno local por los retrasos que acumula el proyecto. El Ayuntamiento ha recibido respuesta. Ha sido el Director General de Carreteras de Fomento, Jorge Urrecho, "que no ofrece en su carta ningún plazo concreto para estas actuaciones". En la respuesta, el portavoz de Fomento señala que las barreras antirruido "estarán incluidas en un Plan de Acción contra el Ruido que aún está pendiente de aprobación y que será el que defina y estudie las iniciativas que se llevarán a cabo".

Sobre el futuro cuartel de la Guardia Civil, el PSOE lamenta que el proyecto no acabe de abordarse, mientras su cobertura económica se ha visto aparentemente reducida. El Gobierno central aseguró en enero de 2016 que las obras del cuartel de Mieres arrancarían en 2017 y durante todo el año pasado el PP mantuvo que la planificación, pese a las dudas sobre un posible recorte presupuestario, se mantendría según lo previsto. De momento ya se puede hablar de retrasos y la inquietud municipal va en aumento cuando ya se han superado los siete años desde que se diera la orden de desalojo del anterior equipamiento, ya derribado a causa de sus graves deficiencias estructurales. Desde enero de 2011 la Guardia Civil está reubicada provisionalmente en Mieres en el antiguo centro salud de la calle Alfonso Camín. Todo indica que la obra del nuevo cuartel comenzará este mismo año. Ahora bien, pese a la aparente inmediatez del inicio de los trabajos son varias las incógnitas que aún están por despejar . Así, el PP garantiza que el proyecto del nuevo cuartel se ejecutará en los términos que quedaron establecidos a principios de 2016, al menos en lo que se refiere a la cobertura económica prevista. Los populares aseguran que pese a que inicialmente Interior tiene presupuestados 4,3 millones en inversiones plurianuales hasta 2019, será en 2020 cuando se complete el gasto, elevando el coste total del proyecto hasta los 9 millones anunciados en su momento. El gobierno local de IU ha expresado en varias ocasiones sus dudas sobre la inversión real prevista.