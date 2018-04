Los alcaldes mineros: "Sin una visión integradora no habrá área metropolitana"

Pocas ocasiones hay de ver a todos los alcaldes mineros juntos y ayer fue una de ellas. Los regidores mostraron ayer en Mieres su apoyo unánime a la reivindicación del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte para el campus de Barredo y, de paso, exigir un desarrollo real de estas instalaciones universitarias. Todos firmaron la denominada "Declaración de Barredo", donde los alcaldes decidieron dar un golpe en la mesa y exigir que se cumpla el compromiso con el campus. Y advierten: "No habrá área metropolitana si no hay una visión de Asturias integradora".

Nadie faltó a la llamada del regidor mierense, Aníbal Vázquez. Así, por el campus desfilaron los alcaldes de Langreo, Jesús Sánchez (IU) y los cuatro mandatarios socialistas del Nalón: Enrique Fernández, de San Martín del Rey Aurelio; Julio García , de Laviana; Marcelino Martínez (Sobrescobio) y Miguel Fernández, de Caso. También los del Caudal, como el de Aller, David Moreno (no adscrito); Morcín, Mino García; y Riosa, Ana Díaz (ambos de IU). La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez también de IU, tuvo que ausentarse, pero su puesto lo cubrió su teniente de alcalde, Ángeles López. Incluso se acercó el alcalde de Bimenes, Aitor García (PAS), así como los portavoces de los grupos municipales en algunos de estos ayuntamientos. En esta ocasión, no había que convencer a nadie, sino que todos querían mostrar su respaldo al campus de Barredo que, aunque ubicado en Mieres, "es el campus de las comarcas mineras".

La "Declaración de Barredo" da cuenta no sólo de la millonaria inversión que supuso el campus, sino también de su actual infrautilización. "Hoy tiene la mitad de estudiantes que en 2001, en vez de avanzar retrocedemos", señala. También narra cómo se sucedieron los acontecimientos en relación el grado de Deporte con el anuncio oficial hace diez meses por parte del Rector, Santiago García Granda, de que Mieres acogería estos estudios para pasar después "por motivos que desconocemos y que no se han explicado a la opinión pública", a modificar los planes "dando el pistoletazo de salida a una especie de subasta en la que el elemento determinante no son las instalaciones sino el poder de alguno". El documento también reivindica que "no habrá área metropolitana si no hay una visión de Asturias descentralizada e integradora". Acaba considerando que el Rector debe cumplir con su compromiso inicial, dando cuenta del "amplísimo consenso político y social" y emplazan, tanto a la Universidad como al Principado, a que "garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos para conseguir que el campus de Mieres sea el campus modélico capaz de liderar el proceso de cambio en las Cuencas".

En el encuentro, el alcalde de Mieres señaló que "estoy cansado de dar argumentos sobre las bondades de nuestro campus universitarios. Ahora queremos que nos expliquen por qué no en Barredo". Vázquez también lamentó "que siempre que hay un proyecto para las Cuencas nos cuesta mucho más que el resto" y aprovechó la presencia de sus homólogos para referirse a iniciativas como el soterramiento de Feve en Langreo. Algo a lo que hizo referencia el regidor langreano, quien señaló que "no vamos a llorar por las esquinas, vamos a pelear por ello, buscar consensos, para que las comarcas mineras tengan futuro dentro de Asturias".

Por su parte, el alcalde de San Martín señaló que "hemos acudido a la convocatoria de Mieres convencidos de que estamos haciendo lo correcto, la Universidad tiene su autonomía, es verdad, pero los alcaldes tenemos sobre la mesa el clamor de dotar de contenido al campus de Mieres, es algo de justicia".