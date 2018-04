CC OO teme que el centro de Barros abra con menos trabajadores de lo previsto

CC OO del Nalón aseguró ayer que continuará con las protestas para exigir la apertura del centro de referencia estatal para personas con discapacidades neurológicas de Langreo "hasta que se atienda al primer paciente". El sindicato respondía de esta forma a la aprobación de la orden ministerial de la creación del centro y al anuncio de la directora del Imserso, Carmen Balfagón, de que el complejo abrirá en el segundo semestre del año. Desde la central también mostraron su preocupación con los puestos de trabajo que se crearán ya que, a pesar de que Balfagón anunció un total de 89, en la propuesta presentada a los sindicatos únicamente figuran 54 empleos.

Para CC OO, la aprobación de la orden ministerial es "sin duda una buena noticia, pero ya son muchos los años de retrasos y de mentiras por parte de los Gobiernos que llevaron a cabo la obra de este centro; en este momento necesitamos hechos". También aludieron desde el sindicato a la denominación que tendrán finalmente la instalación, tras la negativa de la Fundación Stephen Hawking a que el complejo lleve el nombre del científico. "Sabíamos que era posible que el centro no pudiera llevar el nombre de Stephen Hawking, y en estos momentos ya tenemos la constancia de que es así. Quizás no sea el mayor de los problemas para su apertura pero sí tenemos que resaltar la incompetencia de los políticos que no realizaron la gestión oportuna; eso hace que en estos momentos se tenga que invertir más dinero en la sustitución del cartel que lleva su nombre en el centro".

Los responsables de la central no ocultaron su inquietud por las contrataciones que se realizarán finalmente. "Nos preocupa especialmente el tema del personal del centro. La directora del Imserso, Carmen Balfagón, en la visita que realizó a Langreo en diciembre, anunció la creación de 89 puestos de trabajo directos y de carácter público. Sin embargo la propuesta o relación de puestos de trabajo, presentada a los sindicatos esta misma semana, solamente contaba con 54 de esos puestos directos y públicos. No sabemos muy bien que significa esto, si van abrir en diferentes fases como pasa con el geriátrico de Riaño (dependiente del Principado) o si tienen pensado subcontratar algún puesto de esos 89 anunciados como directos".

Investigación

La investigación fue otro punto destacado por CC OO. "No tenemos ninguna noticia del departamento de investigación del centro. Se anunció como una parte muy importante del mismo y en ningún momento se refirieron a ello ni la directora del Imserso, ni el delegado del Gobierno en Asturias. Nuestra reivindicación es que se ponga en marcha un convenio con la Universidad".

A juicio del sindicato "las últimas movilizaciones (que incluyeron un encierro en el Ayuntamiento de Langreo) han hecho posible que se haya publicado la orden ministerial. Desde CC OO no vamos a bajar la guardia y estaremos pendientes de la gestión del mobiliario, de la plantilla, del departamento de Investigación y, sobre todo, de cuándo se va atender al primer paciente".