El fisioterapeuta Eduardo Álvarez, nuevo "Mierense en el mundo"

Los "Mierenses en el mundo" han puesto este año su mirada en Manchester. Eduardo Álvarez Gil lleva año y medio viviendo en esta localidad inglesa. Han sido meses tremendamente intensos. Es fisioterapeuta del Manchester City, uno de los equipos de fútbol más importantes del mundo. El club se acaba de proclamarse campeón de la Premier League con una autoridad y brillantez incontestables. Eduardo Álvarez ha contribuido a este histórico triunfo ayudando a los futbolistas en su recuperación de los esfuerzos. El próximo 24 de junio recibirá su distinción como "Mierense en el mundo", un premio que cierra una temporada mágica para este reconocido profesional. "Estoy muy agradecido y un poco sorprendido, jamás sospeché que pensarían en mí para esta distinción".

En este caso concreto, el galardonado encaja perfectamente con la definición de "Mierense en el mundo". En sus dos temporadas en el Manchester City de Pep Guardiola ha viajado por todo el mundo. Él siempre se desplaza con el equipo: "He estado en China, Rumania, Alemania, Estados Unidos o Dubái. Es un poco de locos y aunque siempre vamos con los horarios ajustados en cada lugar intento liberar un rato para conocerlo". Eduardo Álvarez se ha integrado muy bien en Manchester. "Es una ciudad muy manejable. Vivo a diez minutos de la ciudad deportiva y el colegio de las niñas está muy cerca. Ya sabes que a los de Mieres no nos gusta los desplazamientos largos, como mucho cinco minutos andando", apunta con buen humor. Tiene dos niñas pequeñas, de 4 y 10 años. "La mayor ya habla inglés perfectamente. Eso es una de las mejoras cosas de esta experiencia. Ellas volverán a España con una carrera, porque dominar un segundo idioma es primordial hoy en día". Sobre el regreso, tiene claro que ese camino se andará: "Vinimos para probar un año y nos encontramos muy bien. Ahora la idea es completar el ciclo de tres años con Guardiola y luego ver qué hacemos. Pero tengo claro que no me veo viviendo en Inglaterra. Nuestra vida está en Asturias".

El jurado de los "Mierense en el mundo" se decantó este año por Eduardo Álvarez tras analizar ocho candidaturas. Esta es la décima edición de los premios, que buscan aunar a todos aquellos mierenses que se encuentran distribuidos por distintas partes del planeta. Entre los premiados en anteriores ediciones se encuentran el chef José Andrés, Víctor Manuel o el padre Ángel. El año pasado el reconocimiento recayó en la joven artista Paula Rojo.

Las visitas

Eduardo Álvarez estará el próximo 24 de junio en el auditorio de la Casa de la Cultura para recoger su premio. Pese a las exigencias de su trabajo, reconoce que no deja pasar ocasión a la hora de regresar a casa: "Es que yo soy muy de Mieres. Por suerte, cada temporada tenemos cuatro semanas de descanso por el parón para que jueguen las selecciones nacionales y siempre aprovecho". Y es que Asturias tira mucho: "No se trata de echar de menos la comida o a alguien en concreto, que también, es simplemente que echas de menos tu vida. Cuando tengo en día libre en Manchester no se qué hacer para llenar el tiempo, casi prefiero estar trabajando. Sin embargo, cuando estoy en Mieres a los días les faltan horas".

Cuando Eduardo Álvarez regresa a Manchester tras un visita a Asturias se encuentra con el desconcierto de los futbolistas: "Al principio me decían que como era posible que no volviera moreno, y eso que era noviembre. La mayoría de los ingleses no conocen Asturias y extienden a toda España la visión que tienen del sur". Este joven fisio sabe como vender su tierra: "Yo les digo que soy de la tierra de Michu, de Cazorla, Villa o Mata. Les indico que aquí todo el producto es de primera calidad y nadie replica". Del Oviedo y del Sporting pocas referencias llegan a Inglaterra. "Stan Collymore, que jugó en el Oviedo, sigue siendo popular en el país, ya que es comentarista de televisión, pero pocos son lo que lo relacionan con Asturias".

El reciente título de la Premier logrado por el Manchester City ha puesto un brillante colofón a la segunda temporada de Eduardo Álvarez en el club. Su trabajo, en la sombra, no pasa desapercibido en su ciudad natal. Visto desde el picu Seana, el mundo es cada vez más pequeño.