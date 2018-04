Beut: "La fotografía está en auge por internet y las redes sociales"

La celebración del quinto congreso de fotografía "Éxodos", realizado durante el fin de semana en el cine Felgueroso de Langreo contó en esta ocasión con la participación del fotógrafo José Beut, que el año pasado fue reconocido con el Premio Nacional de Fotografía que otorga la Confederación Española de Fotografía. Una distinción que se sumaba a una extensa lista de premios tanto a nivel nacional como internacional y que da cuenta del talento que ha habido en este congreso.

Beut ofreció una charla sobre la fotografía de viajes, relatando sus experiencias en Etiopía y Rumanía, pero también impartió un taller sobre edición digital en blanco y negro. Para el fotógrafo valenciano, "cada vez hay más interés por la fotografía, que se ha hecho mayoritaria y está en auge con la ayuda de internet y las redes sociales". Una afición que, como explicó, "suele empezar con paisajes, pero que después se extiende a otros estilos como el retrato, el deporte o las fotos nocturnas". El fotógrafo destacó, además, que buena cuenta de ello se dio en el congreso de Langreo, con ponencias donde se hablaba de estos múltiples estilos.

Otro aspecto destacado por Beut fue la evolución de la fotografía de los sistemas analógicos a las cámaras digitales. "Yo empecé hace cuarenta años con la fotografía analógica, aunque era un poco incómodo el revelar en casa y al final me pasé unos años sin hacer fotos por eso", explicó. Después llegaron las primeras cámaras digitales, "pero no me convencían porque eran muy elementales, aunque después fue mejorando y salieron las cámaras réflex digitales con prestaciones iguales o superiores a las analógicas, entonces retomé la afición por hacer fotos". Esta evolución también supuso para el fotógrafo empezar de cero con la edición digital. "Había que reciclarse, pero la verdad es que también me gustó mucho este nuevo aspecto de la fotografía porque es una parte importante".

Junto a la conferencia de Beut, el congreso "Éxodos" contó con la participación de una decena de ponentes, además de dos talleres prácticos y tres exposiciones en diversos espacios.