IU de Asturias reitera su apuesta porque el grado de Deporte se asiente en Mieres

IU apuesta por Mieres para acoger el Grado de Deporte, tanto por cuestiones de política territorial como de desarrollo de un Campus actualmente infrautilizado. El coordinador general de IU Asturias, Ramón Argüelles, y el portavoz de la formación en la Junta General del Principado, se reunieron esta mañana con el alcalde Anibal Vázquez y los portavoces de los distintos partidos en la corporación mierense, en un intento de recabar apoyos para que, finalmente, la Universidad de Oviedo se decante por este concejo para impartir la especialidad.

Se trata, a juicio de Llamazares, de una cuestión de "justicia" y también por cuestiones operativas, toda vez que en el Campus de Mires hay una inversión realizada que –dijo- "tiene que ser rentabilizada" así como por razones de "política territorial", algo compartido por el regidor de Mieres, que liga esa cohesión como una de las premisas que deberían regir para la zona central de Asturias. En este sentido, Vázquez anunció que mientras exista esta situación no se incorporará a ninguna reunión del Área Metropolitana".

Gaspar Llamazares fue muy crítico con el ejecutivo de Javier Fernández que, en su opinión, está provocando "una situación enrarecida por la ausencia de criterio por parte del Gobierno Autónomo". Para el portavoz de IU, una cosa es la autonomía de la Universidad, y otra muy distinta que el Gobierno emita un informe en el que se aborde dónde, por justicia, tiene que estar el nuevo grado de deporte. "Y por justicia, el Gobierno sabe que el único lugar, la única ubicación, es el Campus de Mieres. Por tanto, cuanto más tarde el Gobierno en dar un criterio que no cuestiona la autonomía universitaria, sino que la desarrolla, pues más peligro localista tendremos".

La definición del ejecutivo autonómico, añadió el diputado, tiene que servir para no "enrarecer la situación desde el punto de vista local y para no dar un paso atrás en relación al Área Metropolitana Central porque, si en la primera decisión importante no tiene criterio el Gobierno, poco podemos esperar".

Aníbal Vazquez recordó que la decisión de instalar en Mieres un Campus se había acordado, en su día no sólo como un espacio de saber, sino como un elemento clave para la transformación de lo que habían sido las comarcas mineras hacia un nuevo modelo productivo. "17 años después, tenemos un Campus con la mitad de estudiantes y la deriva que lleva esto, si alguien no lo remedia, va a ser que con el tiempo cierre solo. No va a hacer falta que nadie vaya a apagar la luz".

El regidor mierense señaló su respeto a la autonomía universitaria pero insistió en que también había un compromiso con el campus que está por cumplir. "Guste o no guste, la Universidad de Oviedo tiene tres campus".

Para Aníbal Vázquez, la reivindicación de fortalecer las instalaciones universitarias no van en contra de nadie y sólo persiguen garantizar que el campus se desarrolle. "Este alcalde no va a empezar una guerra absolutamente contra ningún municipio, este alcalde y la gente que me acompaña estamos poniendo sobre la mesa por qué tiene que ser el Campus de Mieres el que reciba la titulación. En la vida nadie me va a escuchar a mí entrar a decir que si este Ayuntamiento, otro o el de allá".