"Langreo me ha dado todo su cariño"

Estaba entre amigos y quizá por eso, el concierto que la langreana Marisa Valle Roso ofreció el sábado en el pabellón Juan Carlos Beiro de La Felguera fue sin duda el más especial de todos los que ha vivido hasta ahora. El público estuvo entregado desde el primer momento, cuando la cantante interpretó "Nos da igual", uno de los temas que forman parte de su último disco "Consciente" que presentaba ante el público langreano.

Nadie quiso perderse este acontecimiento. Entre el público estaban, entre otros, el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, y parte de la Corporación; pero también el gaitero Hevia e, incluso, el cantante Alfredo Canga, mentor de Valle Roso. Tras el primer tema, la intérprete comenzó su repertorio con canciones como "Drume negrita", "Dies cansaos" y "Macorina". Pero con el cuarto tema, "Cómplices", que interpretaba junto al gaitero Pablo Carrera, Marisa Valle Roso se puso algo más seria. La canción habla de la sociedad actual en la que vivimos y por ello, con la polémica sentencia del caso de "La Manada" todavía reciente, la cantante se dirigió al público para señalar que "somos cómplices de la justicia injusta que tenemos, ojalá que las mujeres podamos salir a la calle sin miedo porque existe un castigo justo". Palabras que arrancaron el aplauso del público.

Pero la emoción y el sentimiento minero se hicieron patentes cuando la cantante entonó "La planta 14". Entre el público había muchos mineros y familiares de trabajadores del sector. Es un tema que Marisa Valle Roso también ha cantando en los otros conciertos de su gira "Conscientes", como en Madrid o Barcelona, emocionando al público sin tener relación alguna con la minería y que el sábado en Langreo hizo que más de uno soltara la lágrima. Ya lo contaba la propia cantante langreana, que señaló que "han sido muchas las personas que me contaron que habían sufrido lo mismo que se cuenta en esta canción".

Tras la colaboración de Pablo Carrera en "Cómplices", el siguiente en subirse al escenario con Marisa Valle Roso fue su hermano Fernando. Ambos interpretaron "Somos parte de la gente". Después llegaron otros temas como "Lela", "Tanto como yo te quise", "Ser como soy", "Dos muertos" y "Romance", para llegar a la última canción antes de los bises, "Arriba quemando el sol" que la cantante interpretó junto a las Pandereteres de Fitoria, quienes también han colaborado en la grabación de "Consciente".

Pero el concierto no se quedó ahí, tras un breve descanso, Marisa Valle Roso salió al escenario por última vez para deleitar al público langreano con otros tres temas. Primero "El pañuelín", después "Colombiana" y por último "Santa Bárbara bendita". En la despedida con el himno minero por excelencia, la cantante tenía una sorpresa muy especial. Por primera vez en su gira, se subieron al escenario los miembros del Coro Minero de Turón para cantar esta emotiva canción con la langreana.

"Fue el broche de oro al concierto, porque siempre me emociono mucho cuando los escucho cantar 'Santa Bárbara', se me ponen los pelos de punta", relataba Valle Roso tras la actuación. Sin duda fue un exitoso concierto, que sobrepasó el millar de personas. La cantante aseguró que el público de Langreo "me devolvió el cariño que yo le tengo". La langreana destacó la presencia de Alfredo Canga porque "él me ha enseñado todo lo que sé, y además era la primera vez que me veía actuar con este disco". Días antes del concierto, Valle Roso aseguró sentirse "nerviosa" por cantar delante de sus amigos y allegados, pero esos nervios "se pasaron en cuanto salí al escenario con la primera canción, porque sabía que todos estaban conmigo".