Mieres bloquea el área metropolitana hasta que se designe la sede del grado de Deporte

El debate sobre la sede del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte volverá a la Junta General del Principado. Los grupos parlamentarios deberán mojarse y decidir si apoyan la implantación de los estudios en Mieres en la próxima sesión plenaria después de que el PP haya incluido una proposición no de ley al respecto. Por su parte, el Ayuntamiento de Mieres sigue reuniendo apoyos en su pugna por los estudios, a los que también aspira Gijón. Ayer, el regidor estuvo con el grupo parlamentario de IU, que ya había expresado públicamente su apoyo al campus de Barredo. Aníbal Vázquez, que ya había manifestado que la polémica tendría consecuencias respecto al proyecto del área metropolitana aseguró ayer que "no iré a ninguna reunión más hasta que haya una solución, y eso que fui de los adalides".

Vázquez, que estaba acompañado por los portavoces de los grupos municipales, fue recibido en la Junta General por Gaspar Llamazares, portavoz del grupo parlamentario de IU. También se encontraba presente el coordinador general de la coalición de izquierdas en Asturias, Ramón Argüelles. A la salida, el regidor de Mieres explicó que el principal motivo de esta reunión, como la que ya mantuvo la semana pasada con el PP, "es recabar todos los apoyos posibles, ya que estos partidos están en el consejo de la Universidad, donde se tomará la decisión respecto al grado". En cuanto a los argumentos de Mieres, Vázquez dio cuenta del hito conseguido la semana pasada cuando reunió a todos los alcaldes de las comarcas mineras, que firmaron la "Declaración de Barredo" en apoyo de su reivindicación. Un respaldo que deja ver que "no nos podemos resignar a tener un campus universitario con la mitad de los estudiantes que tenía cuando abrió sus puertas, porque al final se va a cerrar solo".

Sobre la autonomía de la Universidad para tomar la decisión de ubicar el grado, Vázquez aseguró que "es la que nos ha llevado a esta situación, porque no se puede adquirir un compromiso de desarrollo del campus sin tener un calendario de titulaciones ni un departamento universitario, algo que por cierto no ocurre en los otros campus asturianos". Eso sí, el alcalde descartó que tenga una guerra abierta con Gijón por el grado. "Nunca he hablado de ningún municipio y tampoco quiero guerra, nosotros lo único que ponemos sobre la mesa es por qué Mieres tiene que acoger el grado. Lo ha dicho hasta el Rector, que tenemos un campus infrautilizado y con unas instalaciones impresionantes".

Una de las consecuencia de esta pugna por los estudios es el riesgo de fracaso del proyecto del área metropolitana. "Tiene mucho que ver con todo esto, por eso no iré a ninguna reunión hasta que haya una solución, y eso que fui de los adalides".

Apoyo

Por su parte, Llamazares volvió a defender la ubicación del grado de Deportes en Mieres "por justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde, pero también porque hay una importante inversión en este campus y por política territorial". El portavoz de la coalición criticó la "ausencia de criterio del Gobierno autónomo porque, respetando la autonomía de la Universidad, el Ejecutivo tiene que emitir un informe y decir dónde ubicar el grado por justicia, y sabe que tiene que ser en el campus de Mieres". Por último, Llamazares aseguró que su grupo apoyará "todas las iniciativas parlamentarias" para que el campus de Barredo se haga con el grado universitario.

Por su parte, el PP afirmo que ha llegado "la hora de que la Junta General se pronuncie" sobre la sede del grado y forzará el voto de los grupos parlamentarios, y particularmente la definición del PSOE. El texto de la propuesta popular, cuya presentación anunció ayer el diputado Luis Venta, propone "instar al Gobierno a que se dirija a la Universidad para que el grado en su totalidad, y los másteres correspondientes se implanten en el campus de Mieres". La exposición de motivos de la iniciativa entiende que el grado "supone una ocasión de potenciar el campus de Mieres, que cuenta tanto con las mejores instalaciones como con un proyecto puntero en todo lo relacionado con el Deporte". Elegir Mieres sería "lo mejor para Asturias".