San Martín, escuela de actores en bable

Unos guías llegan con un grupo de turistas a Sotrondio. Tras pasar junto al ayuntamiento se dirigen a visitar un emblemático monumento cuando de pronto... Los que quieran saber qué pasa a continuación tendrán que asistir hoy a la representación de la obra "Una hora curtia", escrita por José Luis Remis, profesor del colegio Rey Aurelio, y protagonizada por los alumnos del centro sotrondino. La pieza ha sido galardonada con el primer premio del V Certamen de Teatro Escolar en llingua asturiana, enmarcado en la Semana de les Lletres Asturianes y promovido por la Dirección General de Planificación Llingüística y Normalización.

"Un centru salú", del colegio El Bosquín, se alzó con el segundo premio, también en el apartado de Educación Primaria. Además, el alumno Pablo Menéndez, del colegio Rey Aurelio, ha sido premiado con el galardón al mejor monólogo de Educación Primaria, con el texto "Soi de Xixón".

En "Una hora curtia" pasan por el escenario 32 estudiantes de cuarto, quinto y sexto de Primaria. "Para los profesores ya es un premio ver cómo los chavales se desenvuelven sobre el escenario. Algunos antes no lo querían no ver y ahora ves que lo hacen con total naturalidad", explica María José Gutiérrez, docente del centro para añadir a continuación: "Para ellos no sólo es una forma divertida de acercarse al asturiano y a las artes escénicas. También les ayuda a mejorar la dicción, perder el miedo a hablar en público o interaccionar entre ellos".

Gutiérrez destacó que "queríamos que fuera una actividad participativa" y por eso todos los escolares salen a escena. Uno de ellos es el ganador del apartado de monólogos, Pablo Menéndez. "La verdad es que se le da muy bien. Tiene mucha soltura; quizá de aquí salga alguna vocación teatral".

La entrega de premios se celebrará hoy, a las 18.00 horas, en el teatro de La Laboral, en Gijón, en un acto en el que la obra "Una hora curtia" y el monólogo "Soi de Xixón" serán representados para el público asistente, junto con la obra de teatro ganadora en la categoría de educación secundaria.