Lastra defiende el proyecto de la vía a Soto de Agues sin contar con la variante

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, defendió el proyecto de acondicionamiento elaborado para la carretera que une Rioseco con Soto de Agues, que no incluye una circunvalación en Villamorey "por razones medioambientales", indicó. Así respondió ayer en la sesión plenaria que se celebró en la Junta General del Principado a una pregunta del diputado de Podemos Daniel Ripa, que se le interpeló sobre "si piensa abrir un periodo de diálogo con los vecinos de Villamorey y Soto de Agues para consensuar el trazado y el formato de la vía SC-2".

El proyecto, indicó Lastra, "se va a ejecutar con los menores riesgos y perjuicios para los vecinos". En la tribunal de invitados del hemiciclo, habitantes de la zona por la que discurre la carretera siguieron la sesión, con carteles en los que se leía mensajes como "Lastra, con este proyecto nos destrozas Sobrescobio". "Si no llega a un consenso con los vecinos allí, vendrán aquí a protestar", aseguró el parlamentario de Podemos, que considera que el consejero de Infraestructuras está "un poco obcecado" con este proyecto que es, apuntó, "un auténtico despropósito". La obra que acometerá el Principado tiene que dar como resultado, dijo Ripa, "una carretera más lenta, con menos riesgo para personas y ganado, expropiaciones sólo para aumentar la anchura en los puntos negro, que se construyan los cierres que se destruirán, que mejore el piso, que no se lleve un pueblo por delante y con una senda para los vecinos". Los vecinos "están hartos de macroproyectos como el hospital de animales", comentó.

El acondicionamiento de la carretera es similar a las que se plantean para otras vías "con la tramitación de acuerdo con la ley de carreteras", subrayó Lastra, que aseguró no entender cuál era la petición trasladada por Podemos "si es que no se mejore la carretera o construir una variante". Se invertirán 2,4 millones de euros, que si se incluyese la circunvalación de Villamorey se incrementaría en 1,2 millones. El consejero hizo hincapié en que la carretera pasa ahora por el pueblo de Villamorey y que "la capital del concejo no tiene variante". Ripa pidió a Lastra que "dialogue con los vecinos" y destacó que el proyecto recibió 57 alegaciones. A lo que Lastra respondió que habla "en nombre de la representación vecinal" ya que "hay 859 habitantes en el concejo".