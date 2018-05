Vecinos de Las Ubiñas llevan casi dos años de espera por una licencia de obra para sus casas

Vecinos del parque natural de Las Ubiñas-La Mesa llevan casi dos años esperando por una licencia de obra para acometer mejoras en sus viviendas. Esta es una de las consecuencias de la falta de un Instrumento de Gestión Integral (IGI) en el espacio protegido, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) anulara el anterior documento en septiembre de 2016. Es por eso que el Ayuntamiento de Lena se ha sumado ya a la reivindicación vecinal, que exige al Principado de Asturias la aprobación de un nuevo plan de gestión. "Estamos en constante comunicación con la Administración regional para que los plazos se acorten al máximo", afirmó ayer la alcaldesa de Lena, Genma Álvarez (IU).

La inestabilidad en la gestión del espacio protegido no es nueva. El primer IGI llegó al Tribunal Supremo, por una denuncia de la parroquia rural de Páramo (Teverga). Tras la aprobación de un segundo documento, en 2016, Páramo volvió a llevarlo al juzgado. Los vecinos señalaban varias "irregularidades", que el TSJA tuvo parcialmente en cuenta. El fallo hizo especial hincapié en la falta de una memoria económica. Unas semanas después, el Principado anunció que trabajaba ya en reparar el error. Pero el documento aún no se ha presentado.

Los pueblos, mientras tanto, sufren las consecuencias. Auri Villar, representante vecinal del espacio protegido, afirmó que "las licencias de obra se eternizan". Según ha podido saber este diario, hay vecinos que llevan cerca de dos años esperando por el permiso para un simple cierre en la antojana. El problema, señaló Villar, es que "los técnicos no tienen un protocolo. No hay Instrumento de Gestión y, por lo tanto, no está clara la tramitación que deben llevar a cabo ni qué decisiones corresponden a cada administración".

Y hay más. Mientras que no haya un IGI aprobado, los vecinos de Las Ubiñas no podrán acceder a ninguna ayuda económica. Es un extremo que no preocupa, por el momento, a los representantes de la zona: "Hasta que no se aprueben unos Presupuestos Regionales, no habrá convocatoria. Pero, aún así, no estamos seguros de que el IGI esté listo cuando las cuentas salgan adelante", señaló Villar. Además, están "vetados" para todas las subvenciones que pudieran convocarse en Europa.

La situación es complicada y el Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto. Genma Álvarez afirmó ayer que "nuestros técnicos están preparando la documentación que depende de nosotros". Añadió que "los responsables regionales nos han asegurado que ya están trabajando en el documento". "Confiamos en su palabra, pero necesitamos plazos", concluyó la máxima dirigente local.