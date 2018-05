Una ruta por escenarios de películas, entre las ideas para promocionar Mieres

¿Un paseo de cine por Mieres? Sí, es posible. Magali Muñiz, Jairo Rego y Laura Valledor, alumnos de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, han realizado un trabajo que propone una ruta por los lugares del concejo que han sido escenario para la grabación de películas. La iniciativa, enmarcada en el programa "Propuestas de futuro para Mieres" -que coordina la profesora y doctora Carmen Adams y en el que colabora el Ayuntamiento-, incluye los espacios de grabación de filmes como "Pídele cuentas al Rey" o "Carne de gallina". Y de otras que pocos vecinos podrían situar en el concejo, como "Futuro: 48 horas": una serie sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en manos de la banda terrorista ETA. Los tres recogieron ayer un diploma por su investigación, junto a otro grupo (formado por Ana Fernández, Irene Álvarez, Cristina Cabañas y Andrea Comendeiro) que presentó una ruta por los rincones de la villa minera "con más vida".

"¡Aquí no hay na que ver!". Hartos de escuchar esta sentencia en las Cuencas, los alumnos de Turismo decidieron emprender este proyecto: "Está dirigido a los visitantes, pero también a los vecinos. Percibimos que muchas veces no son conscientes de la riqueza paisajística y del interés de algunos lugares de las Cuencas", afirmó Jairo Rego. Porque si no hubiera "na que ver" Javier Maqua, director de "Carne de gallina", no se hubiera fijado en el verde de los praos de Cenera. En el valle se centra la trama de esta comedia, del año 2001, que también se rodó en Vistrimir de Arriba, en Ujo y en el entorno del pozo Nicolasa.

Con un duro enfrentamiento entre mineros y fuerzas del orden, en Rioturbio, arranca la película "Pídele cuentas al Rey". Dirigida por Antonio Quirós y protagonizada por Antonio Resines y Adriana Ozores, narra la hazaña de un minero que va andando a Madrid para reunirse con el Rey Juan Carlos. "El escenario que más me llamó la atención de este filme fue Bustiello. Representa todo el pasado industrial del concejo de Mieres, es un lugar al que hubiera viajado desde fuera de Asturias para conocerlo", aseguró Magali Muñiz. El barrio de La Estación de Ujo y el pozo Tres Amigos también sirvieron de escenario para la producción. "La Torre de Suso" (Tom Fernández, 2007) convirtió a Javier Cámara en un nostálgico Cundo, listo para encontrarse con sus recuerdos en escenarios como el pozo Nicolasa y el Instituto de Educación Secundaria Bernaldo de Quirós.

La investigación

La investigación para la elaboración de esta ruta, explicó Laura Valledor, "fue larga pero creemos que realmente ha merecido la pena por los resultados". También incluyen en su dossier las películas "A golpe de tacón", "Pachín" y la miniserie "Futuro: 48 horas", de Manuel Estudillo y emitida en Antena 3. El proyecto de los alumnos de Turismo se completa con la instalación de paneles en los puntos más representativos. La concejala del área en el Ayuntamiento, Diana López Antuña -que fue alumna en la facultad- agradeció la labor de los estudiantes y aseguró que sus proyectos son "viables". "No supondrían un gran desembolso y nos parecen interesantes", afirmó. Todo listo, entonces: luces, cámara? y acción.