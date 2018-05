El teatro de El Entrego brilla con la segunda final del concurso de tonada

El XX Concurso de Canción Asturiana de San Martín del Rey Aurelio celebró este viernes su segunda final con la participación de catorce intérpretes, quienes derrocharon talento sobre el escenario del teatro municipal en El Entrego en esta nueva cita con la tonada.

En categoría absoluta, el langreano José Manuel González interpretó "La ilusión del pastor", "Ya cayó la fueya el roble", a la gaita, y "Viva la xente minera". También participó Manuel Collado, de Ponga, con "La carretera El Pedrosu" y "Cuando Dios fixo la vida", ambas a la gaita, y "Arrea Carreteru"; mientras que desde Piloña llegó Ángeles Quero con "Ponga, Parres y Piloña", "Tienes casa, tienes horriu" y "Hay una línea trazada", todas a la gaita. Ya como aficionada estuvo la maliayesa Isidorina Naredo con "Arboleda bien plantada", a la gaita, y "Onde yo me pueda ir"; mientras que la cántabra Vanesa Fernández cantó "Esa tu boina majo" y "Donde yo me pueda ir", a la gaita. Desde Gijón llegó Doringa García con "Del Aller de los pastores" y "La cabraliega", a la gaita". Por su parte, Fernando Fernández, de Amieva, interpretó "Llabrador que vas llabrando" y "El aire me apagó la vela", esta última a la gaita. Terminó la ronda de aficionados con José Luis González, "El presi", que cantó "De la raíz del manzano" y "Voy vender toes les vaques", ambas a la gaita.

En la categoría de Menos de 18 años estuvo Alicia Villanueva, de Bimenes, con "Al pasar La Collaona", a la gaita, y "Carromateros". Junto a ella estuvieron la gijonesa Vanesa Seña, con "Donde yo me pueda ir" y "Soy de Pravia", ambas a la gaita; y la blimeína Ainhoa Fernández con "Al pasar por él" y "Canteros de Covadonga", a la gaita. En Infantil participó la lavianesa Alba Suárez con "Soy de La Pola Laviana", a la gaita, y "Al pasar por el puertu"; y Noemí Alonso, de Grado, con "Diendo camín de La Pola" y "Al pasar por el puertu", esta última a la gaita. En gaita participó Diego Fernández, de Gijón, con "Jota de Remis 1970" y "Floren de Remis".

En canción minera estuvieron presentes Manuel Collado, de Ponga, con "A la mina volvería", a la gaita; e Isidorina Naredo, de Villaviciosa, con "Viva la xente minera", también a la gaita.