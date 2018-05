La patronal hostelera exige aclarar el tipo de negocio del geriátrico del Montepío

La Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) ha defendido al sector hostelero de Felechosa en la pugna que mantienen en torno a las acciones del Montepío, al que acusan de usar el geriátrico como un hotel. El presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, exigió ayer a la administración regional que se pronuncie y defina los criterios y los programas que la mutualidad puede desarrollar en Felechosa. "Ya llueve sobre mojado, y el Principado de tomar parte y explicar cuales son las normas", aseguró el responsable de la patronal hostelera.

Álvarez Almeida indicó que el pasado año, y también con motivo de la carrera ciclista que se ha celebrado este fin de semana en la Montaña Central, ya mantuvo un encuentro con los responsables del Montepío por alojar deportistas en la residencia geriátrica. "Aquella vez nos plantearon que era un tema puntual por el patrocinio de la carrera de la Montaña Central y todo el mundo dio por válido el argumento, pero creemos que ya se están excediendo", indicó el presidente de la patronal, que indicó que "entendemos que algo tan grande como la residencia del Montepío, que también tuvo sus dificultades como todos los negocios cuando abrimos, necesitaba ayuda para arrancar, pero lo que está sucediendo no puede ser".

En este sentido, Álvarez Almeida indicó que "los que estaban primero en Felechosa eran los empresarios turísticos, no el Montepío, y por lo tanto, las reglas del juego son las que marca la ley de turismo del Principado". "Los hosteleros no hacemos otra cosa que reivindicar lo que nos aplican a nosotros todo el año, y por lo tanto si el Montepío quiere entrar en el juego del sector turístico, lo que tiene que hacer es darse de alta en el régimen turístico", dijo. Almeida indicó que ni el argumento del patrocinio de una carrera, "ni disfrazar programas intergeneracionales para hacer campamentos de verano son ya excusas válidas". "No es normal que un geriátrico haga de hotel. Seguro que si nosotros mañana pudiésemos concertar plazas del ERA en los hoteles, a ellos les molestaría", insistió.

Por ello, Almeida reclamó que "a las Consejerías de Turismo o de Servicios Sociales que identifiquen el modelo de negocio que hay en Felechosa y aclaren que puede y que no puede hacer la residencia, porque lo que no puede ser es que quede a su libre albedrío". "Los hosteleros estamos para ayudar, pero no vamos a dejar que pisen nuestros derechos", apuntó.