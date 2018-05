Ángeles Caso: "Isabel la Católica fue una mujer fuerte, y su vida, una aventura"

Ángeles Caso iba a hablar de su libro. Al menos del libro para niños que ha publicado la editorial que dirige, Libros de la Letra Azul. Es el primero de la colección "La historia para mí" y está dedicado a Isabel la Católica. Pero ella no fue como Paco Umbral, abrió turno de preguntas y ese encuentro con los alumnos del colegio Liceo Mierense se convirtió en una "master class" sobre el amor por las letras. Tuvo lugar ayer, en el salón de actos de la Casa de Cultura, y se alargó durante una hora y media.

Los chavales, de último ciclo de Primaria, recibieron a Ángeles Caso con entusiasmo. "La conocemos porque hemos leído el libro de Isabel", explicó Pablo Burón, sentado entre el público. Cuando dice "Isabel" se refiere a Isabel la Católica. Pero es que se conocen tan bien su vida que ya la tratan con familiaridad. El libro "Isabel la Católica: Diario de la infanta de Castilla. 1466-1469" es una obra de Carolyn Meyer, traducida al español por Celia Viada e ilustrada por la asturiana Rebeca Menéndez. Ángeles Caso, Premio Planeta 2009 con "Contra el Viento", ha añadido notas históricas.

El alumno David Nosti, autor de "Cascarita", presentó a Ángeles Caso. La escritora repasó con los chicos la historia de Isabel la Católica: "Su vida fue una aventura, fue una mujer fuerte", señaló la autora. Aunque destacó que, como todos, "tuvo momentos buenos y malos, hizo cosas buenas y malas". Sirva como ejemplo, en la luz, su decisión para financiar el viaje a Cristóbal Colón. En la sombra, la expulsión de los judíos. Caso también anunció que está preparando un libro infantil-juvenil sobre Isabel de Baviera (Sissi emperatriz).

Y aquí pudo la curiosidad y empezó el turno de preguntas. O, en el primer caso, de afirmaciones: "Sabemos que estudiaste Historia del Arte porque hemos hecho un trabajo sobre ti", le explicó a la escritora una niña. Ángeles Caso se sinceró con ella: "Sí, yo lo que quería era trabajar en el Museo del Prado. Pero estuve un tiempo buscando algo y encontré un empleo como periodista, aunque no me gustaba mucho". Luego llegó la escritura, una vocación.

-¿Desde cúando escribes?

La pregunta llegó, en esta ocasión, del centro de la sala. "Desde que era muy joven, desde los doce años. Pero no me atreví a enviar una novela a una editorial hasta que cumplí los treinta años". Y dónde encuentra la inspiración Ángeles Caso, quisieron saber entre el público: "Muchas veces escribo sobre la vida. No sobre cosas que me hayan pasado a mí, o sí, pero sobre todo sobre cosas que escucho y me llaman la atención".

Los chicos llevaban los deberes hechos, así que sacaron a la luz algunas curiosidades. Como las clases de danza de Caso, que "siempre me han hecho disfrutar". Y, cuando le preguntaron por la importancia de los idiomas, atención al consejo: "Hay que querer nuestra lengua, y hay que utilizarla. Comunicaros siempre, no tengáis miedo a preguntar por qué os han hecho daño o a decirle a alguien lo feliz que te hace".