Ángel González, "Entre el amor y la sombra"

El poeta Ángel González volverá hoy a la vida de la mano de los cantautores Pablo Moro y Alfredo González, del escritor Pablo Texón, y de los músicos Álvaro Bárcena y Alejandro Blanco. Lo hará en Mieres, a partir de las nueve de la noche, en el auditorio "Teodoro Cuesta", siendo ésta la primera parada del espectáculo "Entre el amor y la sombra", creado por Moro y González para homenajear al poeta asturiano.

Pablo Moro, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, explica que este homenaje surgió hace tres años, cuando desde la Cátedra "Ángel González" de la Universidad de Oviedo le propusieron poner música a los textos del poeta. "Desde un primer momento pensé en Alfredo (González, el flaco de Turón) para realizar un espectáculo", explica. Faltaba un paso más y hablaron con Pablo Texón. Enrolaron al escritor asturiano para que elaborase un texto, "un hilo conductor sobre el que ir enlazando con sentido las canciones de los poemas de Ángel González que fuésemos interpretando". Y así nació hace casi cuatro años "Entre el amor y la sombra". El grupo ofreció media docena de conciertos, pero ahora, cuando se acaba de cumplir el décimo aniversario de la muerte del poeta, tocaba recuperarlo. "Había tenido bastante éxito y nosotros quedamos muy contentos, y ahora la verdad es que a todos nos apetecía recuperar el espectáculo en el décimo aniversario de la muerte de Ángel", explica Pablo Moro, que agrega que Mieres será la primera parada, pero que habrá más oportunidades de verlos en directo.

El proceso de creación del espectáculo no fue sencillo. Lo que Pablo Moro tuvo claro es que quería compartir la experiencia, y el primer nombre que le vino a la cabeza fue Alfredo González. "Más allá de hacer el típico concierto de musicar los poemas, pensé que se podía hacer algo distinto", explica. Los dos cantautores fueron a reclutar entonces a Pablo Texón. "Todos tenemos bastantes influencias de Ángel González a la hora de escribir textos o canciones. A la hora de escribir canciones la influencia no tiene que ser solo musical sino también de autores, y para nosotros, Ángel González, por su manera de contar y de expresarse era una referencia", indica Pablo Moro. Texón escribió un texto para ir hilando las canciones, y en el espectáculo toma la voz de un revivido Ángel González. "Era un buen momento para juntar fuerzas y disfrutarlo entre amigos, porque además, las cosas cuando las compartes se disfrutan mucho más", confiesa el ovetense.

La creación del espectáculo y el poner música a la literatura de Ángel González no fue sencilla. "A pesar de que Ángel era un poeta muy musical, sus estructuras y su versificación no son fáciles de musicar", señala Moro, que incide en la dificultad a la hora de hacer canciones pop de los poemas, ya que "aunque pueda parecer lo contrario, el pop tiene una estructura de versos y de métrica muy rígida". "Y la de Ángel, en muchas ocasiones, no lo es, ya que predomina el verso libre y no hay mucha rima", apunta el músico ovetense, que además realiza una pequeña confesión: "Nos tomamos alguna pequeña licencia y osadía de quitar alguna palabra de los poemas para que encajase un poco mejor". "En todo caso creo que el resultado es bueno y que Ángel nos lo perdonaría", expresa un sonriente Moro.

Este discurrir por la obra de Ángel González se ha hecho desde el cariño y la admiración. "Creo que a la gente le va a prestar mucho", apunta Pablo Moro, que invita a la gente -nunca mejor dicho pues la entrada es gratuita- a acudir hoy a Mieres y zambullirse "entre el amor y la sombra".