Elisa Beni: "Hay tertulianos que reciben y acatan órdenes por Whatsapp"

"Las mujeres ejerceríamos el poder de otra manera", aseguró la periodista Elisa Beni (Logroño, 1965) en la charla titulada "Mujeres y medios de comunicación", que sirvió también como presentación de su segunda novela, "Pisa mi corazón", una intriga en la que se mezclan poder y sexo. El acto, que despertó gran expectación, fue organizado por el Ayuntamiento de Mieres y contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en Las Cuencas.

Beatriz Flórez, concejala de Igualdad del consistorio mierense hizo la labor de introducción de la televisiva Beni, de la que destacó su implicación a la hora de dar relevancia al papel de las mujeres en la sociedad. Por su parte, Elisa Beni, que fuera la directora de periódico más joven de España, reconoció haber llegado a la profesión periodística de un modo indirecto. "Mi primera vocación fue ser escritora. Opté por el periodismo como medio de ganarme la vida pero, finalmente, me apasionó", dijo. Acerca de su novela, "Pisa mi corazón", Beni manifestó que "me llama hablar del poder porque he tenido la oportunidad de conocerlo". Un poder que la periodista califica de "poco limpio y en el que, con frecuencia, la realidad supera la ficción".

A continuación, Elisa Beni centró su intervención en el papel femenino en los medios de comunicación, resaltando la limitación de las mujeres a la hora de progresar en el plano profesional y la escasa representación femenina en las tertulias políticas y de actualidad. "La opinión proporciona poder y cuando lo que se reparte es poder, las barreras para las mujeres son mayores", declaró Beni, que denuncia los ataques orquestados que sufren las profesionales que se atreven a expresar sus opiniones. "A nosotras se nos cuestiona incluso físicamente, si somos gordas o delgadas, guapas o feas, algo que no ocurre con los hombres", afirmó, "porque el poder, y también el poder dentro de los medios de comunicación, es muy masculino".

Beni, habitual de las tertulias de La Sexta y Telemadrid, advierte que las movilizaciones iniciadas el 8 de marzo han molestado mucho en los círculos de poder y están provocando que los partidos políticos vayan poniendo en el centro de su interés el voto femenino. "Mi leit motiv es la libertad", declaró la periodista, que llamó a luchar por ella y a combatir los miedos, y que reconoce mantener "algunos problemas" con el feminismo más joven y agresivo.

"Hemos de ser lo suficientemente inteligentes como para debatir pero sin caer en el error de escindirnos, porque nos debilitaría", señaló. Elisa Beni regó su intervención con continuos titulares llamativos: "RTVE es un cortijo privado en el que los que denuncian se juegan el puesto", "la justicia militar no debería existir en tiempo de paz", "soy partidaria de hacer poco caso de lo que diga la Iglesia", "el manoseo político en el Consejo General del Poder Judicial es superior al que se sospecha", "hay tertulianos que reciben y acatan las instrucciones que les llegan por Whatsapp" o "en la Justicia hay grandes egos", son algunas de las sentencias de Beni, que, asimismo, manifestó que "tiendo a pensar que Inda y Marhuenda son como parece que son".

Finalmente, sobre la conocida como sentencia de "la Manada", la periodista riojana aseguró que la reacción popular ha asustado al colectivo judicial, que ve en peligro su independencia, remarcando la incoherencia de una resolución en la que, por una parte se reconoce probada la agresión sufrida por la víctima, pero en la que se condena a los autores por un delito de abuso. "El tribunal estaba fracturado desde el inicio", dijo Beni, explicando que el voto particular de uno de los magistrados "en el que casi insulta a sus compañeros", está cargado de ideología. "Hace falta una visión femenina para mejorar el Código Penal", concluyó Elisa Beni.