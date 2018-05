El Alcalde acusa a Iberdrola de frustrar el festival hípico de Langreo

La Felguera no tendrá concurso hípico este año. El certamen -recuperado en 2017 para las fiestas de San Pedro después de 34 años sin organizarse por la sociedad de festejos felguerina y el Ayuntamiento- no se celebrará en el presente ejercicio por los "impedimentos" puestos por Iberdrola para ceder los terrenos de la antigua factoría de Nitrastur, donde se desarrolló la actividad el pasado año.

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, se mostró ayer muy contrariado con la compañía vasca. "El año pasado nos cedieron la parcela aportando un informe de la Universidad que acredita que esa parte de los terrenos no está afectada por agentes contaminantes. Este año nos han pedido una documentación exhaustiva y un informe del Principado que no podemos obtener; nos parece una excusa para no permitir que se celebre el certamen", esgrimió.

"¿Qué ha cambiado de un año a otro", se cuestionó el regidor, para responderse a continuación. "Parece que el anunciado cierre de la térmica lleva aparejado el abandono de los compromisos con Langreo". Sánchez indicó que no cree que la decisión de Iberdrola sea una "venganza" por el rechazo mostrado al cierre de la central. "Espero que no sea así porque cometerían un error doble".