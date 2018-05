Jovellanos sobre el terreno

No es la primera vez que Jovellanos aparece en estas Historias Heterodoxas. No me pregunten cuanto tiempo llevo escribiendo en esta página, pero hace once años ya les conté algunas cosas sobre su relación con Mieres y tres años después hice lo mismo con Lena. El caso es que don Gaspar es el personaje más interesante que ha parido Asturias y tanto sus trabajos concluidos como los proyectos que planteó en sus días no han perdido actualidad.

Él fue el primero en intentar que esta tierra sacase provecho de sus riquezas: dio ideas para el aprovechamiento de las minas, la agricultura y las posibilidades de nuestras costas; se ocupó del estudio de nuestros hábitos, criticando aquellos que frenaban el desarrollo económico; estudió nuestras tradiciones; buscó las señas que nos definen; dio a conocer nuestro patrimonio cultural y nuestras fiestas, e incluso empleó sin complejos la llingua en sus escritos más familiares. Como buen ilustrado, trató tantos asuntos buscando el beneficio de la sociedad que resulta difícil encontrar un tema que haya pasado por alto.

A lo largo de su existencia, que estuvo marcada por las envidias y la traición, desempeñó cargos de relevancia en diferentes instancias y provincias de España. Con solo 24 años fue Alcalde de la Real Audiencia de Sevilla y una década más tarde de Casa y Corte de Madrid, luego el rey lo hizo visitador del Colegio de Calatrava, y por intereses políticos lo envió de nuevo a Gijón para alejarlo de los círculos de poder de la capital.

Aquí permaneció desde agosto de 1790 a noviembre de 1797 cuando lo nombraron Ministro de Gracia y Justicia, poco después fue Consejero de Estado; también pasó casi seis años arrestado en la cárcel de Valldemosa y el castillo de Bellver, en Mallorca, y logró la libertad dos años y medio antes de su muerte, el 28 de noviembre de 1810, cuando él tenía 68. Es imposible resumir más su vida, porque fue tan densa y activa que aunque solo dedicásemos un párrafo a cada momento relevante, ocuparía todo este espacio.

De manera que hoy me voy a limitar a contarles alguna curiosidad sobre las impresiones recogidas en su diario cuando inspeccionó el viejo camino que recorría el Conceyón de Lena, que entonces incluía al actual de Mieres, con objeto de abrir la comunicación entre Asturias y León.

Durante aquel destierro disimulado que ya hemos citado, el 1 de febrero de 1792 Jovellanos fue nombrado subdelegado de Caminos en Asturias. En aquel momento, ya estaba a concluida la carretera entre Gijón y Oviedo, en la que él también había intervenido una década antes, y enlazaba allí con el camino transitable hasta Santullano, que aprovechaba en muchos tramos la antigua calzada romana. De manera que solo quedaba pendiente el último tramo, que a la vez era el más difícil, porque se trataba de salvar nada menos que el puerto de Pajares.

Según el diario, el domingo 10 de noviembre de 1793, día cruel y de viento recio, don Gaspar se subió a la diligencia para llegar cuatro horas más tarde a Oviedo. Allí iba a permanecer unos días para solucionar algunos asuntos pendientes y ultimar los detalles del plan previsto con el arquitecto Manuel Reguera, quien lo iba a acompañar en las siguientes jornadas. De manera que el trabajo de campo demoró su inicio hasta la mañana del jueves 14 y concluyó el viernes 29.

La reseña de lo que ocurrió en esas dos semanas nos muestra a un Jovellanos incansable y erudito, que aprovechó su labor sobre el terreno para recoger de paso toda clase de datos sobre lo que iba viendo. El mismo día de la salida no perdió la ocasión para ir anotando en su diario las malas curvas y los desniveles de la carretera de El Padrún; su impresión sobre el puente de Olloniego, que calificó de magnífico y bien construido, aunque a su juicio mal ideado y colocado, y también las clases de roca que pudo identificar, sin que faltase un apunte sobre las vetas de carbón de piedra que afloraban cerca de Mieres.

También, después de detenerse dos horas para comer en el palacio del marqués de Camposagrado en Mieres, vio aquella tarde el puente de Santullano, que juzgó como magnífico, aunque aún estaba en construcción. Y aquí debo recordar otra vez que aunque es un error común atribuir esta obra a Jovellanos, porque el verdadero responsable desde su inicio en 1788 después de varios retrasos, fue Manuel Reguera González, quien junto a su ayudante Emeterio Díaz le iba acompañando en este viaje.

En aquel momento, la obra ya tenía en pie sus cinco arcos, aunque le faltaba todo lo demás, y a la vuelta, el miércoles 28, volvió a detenerse allí para inspeccionarlos con más detenimiento. Entonces anotó que toda la cal consumida en la construcción se había hecho con carbón de piedra sacado de dos minas situadas sobre el camino entre Santullano y Mieres "llamadas de Brañanocedo por el monte en que se hallan".

Aquel fue un día bien aprovechado, pues todavía tuvo tiempo de visitar en Pola de Lena la casa de los Benavides antes de dormir en una mala posada de Campomanes "la primera que se halla después de la casa de Ramírez, sin resguardo contra el frío, ni limpieza".

Estas aclaraciones sobre los hospedajes siempre fueron una constante en los diarios del ilustrado, quien también señaló otro día la de Puente Los Fierros como tan sucia y falta de todo que tuvo que pedir al cura de Buelles un par de colchones, porque la mejor de las camas que se le ofrecían era "insufrible por asquerosa". Sin embargo, otra posada de las de Campomanes, la casa de Felipe, le resultó más limpia, mejor, con ropa más aseada, mayor abrigo y sala más capaz.

Más adelante amplió en su diario una nota sobre este aposento, que resulta de actualidad tras el reciente descubrimiento de unas pinturas religiosas de esta época en una casa de Ujo: "Toda la sala está pintada por un tonto del país, que sacó esta habilidad y manchó con ella las casas, hórreos y habitaciones de toda la comarca. Su fuerte era pintar soldados. Sin embargo, en prueba de que su habilidad era general, puede decirse que en esta sala pintó al diablo agarrado de un alma condenada".

De cualquier forma, tenía claro que "si se hace este nuevo camino, ya le daremos tres comodísimas posadas en Mieres, Campomanes y Pajares".

Jovellanos participó sobre el terreno en el registro de niveles y la colocación de estacas para marcar la obra y ayudó a tomar decisiones sobre la construcción de puentes y el trazado de la carretera; alguna tan drástica como la de hacerla pasar por el medio de Pajares, tirando algunas casas, para salvar así un paso con cincuenta pies de desnivel en quinientos noventa y tres de distancia.

Tampoco se olvidó de tomar notas sobre la geografía del Puerto o extenderse en un estudio sobre los orígenes del río Huerna, detallando los nombres y los recorridos de todos los manantiales que lo van nutriendo desde el puerto de La Cubilla hasta Campomanes; ni de redactar un informe sobre la riqueza artística de Santa Cristina de Lena. También tuvo tiempo de recibir en Pola de Lena a los párrocos de los alrededores para escuchar sus opiniones, y todo ello sin descuidar la correspondencia, que iba recibiendo y mandando regularmente, llegando a escribir diez cartas en una mañana.

Junto a ello, hizo interesantes reflexiones sobre el paisaje que le maravillaba: "Todo es bello a una y otra parte, todo sublime, todo grande. Si se hace este camino, será el encanto de los viajeros, singularmente de aquellos que sean dados a la contemplación de la naturaleza", y dejó su opinión sobre las poblaciones que iba a cruzar la carretera. Unas veces mala: "Ujo; arroyo de la Alberguería. Malos sitios, terrenos deleznables y el río batiéndolos continuamente, porque las vegas están del otro lado, y allí se empuja el río hacia este", y otras mejor: "Esta situación de Mieres es hermosa. Sentada a la izquierda del río, su vega es la más ancha y fértil del Valgrande, y la ladera que se ve a la derecha está llena de arbolado, cultivo y caseríos, y es muy amena y agradable.

Si ustedes además quieren conocer de primera mano como era esta tierra antes de la industrialización; enterarse de lo que se comía en las posadas; o pasar un buen rato con detalles tan triviales como saber que ese momento el barbero de Lena era mejor que el de Campomanes, o que el niño de los Benavides no era muy lindo, pero sí muy robusto y sano, busquen esta lectura sobre el viaje Gijón-Pajares en los Diarios de Jovellanos.