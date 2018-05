Roban una lápida de mármol de una tumba en el cementerio de Lada

Los familiares de un hombre que estaba enterrado en el cementerio de Lada han denunciado ante la Policía Nacional la sustracción de la lápida de mármol de la sepultura, valorada en unos 400 euros. Los restos mortales habían sido retirados del camposanto para proceder a su incineración y sus familiares habían expresado su intención de quedarse la losa de mármol de su propiedad. Sin embargo, cuando fueron a recogerla, ya no estaba.

Así figura en la denuncia interpuesta por Ricardo Díaz Martínez: "El día 2 de mayo estuvimos en Lada para trasladar los restos de mi tío e incinerarlos y avisamos al Ayuntamiento, a los obreros, al responsable del cementerio y a la funeraria de que volveríamos el día 12 a recoger la lápida". Sin embargo, cuando regresaron, la losa había desaparecido. "Me puse en contacto con un encargado del Ayuntamiento y me dijo que había visto como, el día 3 de mayo, dos hombres se llevaban la lápida y que pensó que eran familiares. Sin embargo, nosotros habíamos dejado claro que regresaríamos el día 12", indicó Díaz, que añadió: "No podían ser familiares porque salvo yo, que vivo en Pravia, todos residen fuera de Asturias".

Díaz indicó que era una losa de unos 2,10 por 1,15 metros "sin inscripciones grabadas, con un coste estimado de unos 400 euros, según nos había dicho el marmolero". Este familiar expresó ayer su "indignación" e "impotencia" por la "falta de control" del Ayuntamiento. "Te da rabia porque no entiendes cómo pueden pasar estas cosas cuando habíamos fijado una fecha para pasar a por la lápida; es de vergüenza".

Ricardo Díaz también se mostró crítico con el servicio dado en los cementerios municipales. "Te cobran un dinero importante en concepto de mantenimiento y después el servicio que te dan es lamentable. Ya no sólo por lo que nos ha pasado a nosotros sino por el estado de conservación en el que se encuentran las instalaciones, con seis operarios en total para todos los cementerios", indicó Díaz.