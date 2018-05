Los ayuntamientos del Nalón estudian aprobar la supresión del servicio del matadero comarcal

Los cinco ayuntamientos de la comarca del Nalón -Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso- debaten estos días la supresión del servicio del matadero de la mancomunidad. Esta medida se aprobó de forma inicial en el último pleno del ente supramunicipal pero condicionada al apoyo de cada uno de los Consistorios. Una vez se hayan tomado los acuerdos en todos ellos se convocará una nueva sesión plenaria en el organismo comarcal para su ratificación. La resolución del contrato a cargo de la mancomunidad ya ha finalizado. "Tenemos las llaves desde el pasado viernes y ya entramos a las instalaciones", aseguró el presidente del ente supramunicipal y alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez.

Todos los grupos acordaron hace menos de un mes la resolución del contrato de la empresa que gestionaba el macelo de Frieres, Feleches 2012, por impago del canon. El Ayuntamiento de Langreo se ha hecho cargo de la vigilancia de las instalaciones y ha activado los sistemas de seguridad. Mientras, el presidente de la mancomunidad aseguró que "cuatro empresarios han trasladado su interés en gestionar el servicio".

Sin embargo, el organismo comarcal está en pleno proceso de desvinculación. La medida se basó en la normativa estatal aprobada en 2013 que reguló las competencias municipales. Entre las propias de la mancomunidad no se encontraba el macelo por lo que el ente procedió a una modificación de los estatutos. Esos servicios, que tendrían que ser eliminados o transferidos, se podían seguir prestando de forma transitoria. Tras resolver el contrato con la adjudicataria del matadero, aseguró Martínez, "no podemos sacar a licitación su gestión". El edificio destinado a matadero fue cedido a la mancomunidad por el Ayuntamiento de Langreo, titular de los terrenos, y puede pedir su reversión si no se destine a matadero en el plazo fijado, de 30 años, que se cumple en junio del próximo año.