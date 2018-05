Lena estudia bajar el IBI para evitar que la revisión del Catastro lo dispare al alza

El equipo de gobierno de Lena (IU) anunció ayer que estudiará, para el próximo ejercicio, una rebaja del tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una vez que se conozca cómo influirá económicamente la revisión catastral que se está realizando este año.

El Catastro se encuentra en plena revisión y los afectados aún están en fase de reclamaciones. "Además, al ser el Gobierno del Principado el que se encarga de la recaudación, el Ayuntamiento desconoce de momento, y hasta final de año, cómo esta revisión puede afectar o no a la recaudación municipal", explicaron los portavoces del gobierno local. Así la Alcaldesa está informando de estos planes a los vecinos en las distintas reuniones que se celebran estos días en el consistorio.

En dichas reuniones, en las que participaron portavoces de las distintas asociaciones de vecinos, se explica que el IBI es "un impuesto municipal cuya recaudación y gestión se encuentra delegada en el Servicio de Recaudación del Principado de Asturias como todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma y no sólo en el caso de Lena". Los tipos para el cálculo del IBI se fijan en ordenanza municipal por el Ayuntamiento y llevan sin variación alguna desde el 1 de enero del 2014.

El gobierno local también quiere puntualizar que el procedimiento de regularización catastral no fue ordenado por el Ayuntamiento. No obstante, y una vez se conozca el montante de lo que supondrá la recaudación, el equipo de gobierno estudiará rebajar el tipo del IBI para no gravar aún más a los vecinos de Lena. "Los vecinos demandan cada vez más servicios y desde la administración local debemos hacer frente a estas demandas, muy necesarias", señaló Gema Álvarez. Y añadió: "En el Ayuntamiento no vendemos humo, damos soluciones y hacemos propuestas reales, la gente está harta de populismo y propaganda barata. La recaudación de este impuesto permite, entre otras cosas, crear 30 puestos de trabajo al año destinados a familias con escasos recursos, sustentar la ayuda a domicilio y la de emergencia, los comedores escolares, o comprar sillas de ruedas"